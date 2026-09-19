Ο Γιώργος Κούτσιας πέτυχε δύο γκολ, έφτασε τα 5 στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας και οδήγησε τη Φαμαλικάο στην πρώτη της νίκη, με το 4-0 επί της Νασιονάλ εκτός έδρας για την 7η αγωνιστική.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν είναι ο μόνος Έλληνας παίκτης που τρελαίνει τους Πορτογάλους καθώς υπάρχει και ο Κούτσιας, ο οποίος έχει 5 γκολ στις πρώτες 7 αγωνιστικές.

Ο 22χρονος επιθετικός ήταν βασικός για τη Φαμαλικάο στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Νασιονάλ και στο 7ο λεπτό με ωραίο κίνηση και ακόμη πιο ωραίο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στο 13′ ο Σορίσο έκανε το 0-2 και στο 40′ ο Κούτσιας «χτύπησε» ξανά, καθώς βγήκε τετ α τετ μετά την πάσα του Ντε Αμορίμ και πλάσαρε όπως έπρεπε για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και να γράψει το 0-3.

Το τελικό 0-4, σκορ με το οποίο η Φαμαλικάο πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, διαμορφώθηκε στο 67′ από τον Σορίσο.