Με τον Μπάμπη Κωστούλα να σκοράρει, η Μπράιτον νίκησε με 3-0 την Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη για την 5η αγωνιστική της Premier League, ενώ ο Κωνσταντίνος Τζολάκης απέκρουσε πέναλτι στην ήττα της Χαλ από τη Νιούκαστλ με 2-1.

Τέσσερις νίκες είχε στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές η Άρσεναλ, στην 5η όμως ήρθε η πρώτη ήττα με «θύτη» τη Μπράιτον, η οποία πριν λίγες μέρες είχε αποκλείσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Λιγκ Καπ.

Ένας από τους πρωταγωνιστές στο Όλντ Τράφορντ ήταν ο Κωστούλας και το ίδιο συνέβη και τώρα, καθώς είχε συμμετοχή στη φάση του 1-0 από τον Γκρος στο 31′ και στο 45′ έγραψε ο ίδιος το 2-0 με πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 57′ από τον Αντρές, με τις δύο ομάδες να έχουν ευκαιρίες στη συνέχεια αλλά το σκορ να μην αλλάζει.

Απέκρουσε πέναλτι ο Τζολάκης αλλά ηττήθηκε η Χαλ

Την ίδια ώρα που η Μπράιτον νικούσε την Άρσεναλ, η Χαλ του Κωνσταντίνου Τζολάκη αντιμετώπιζε εκτός έδρας τη Νιούκαστλ, η οποία μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και ήταν μπροστά με 2-0 πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 10λεπτο (3′ Γουίλοκ, 7′ Χαλ).

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου οι «καρακάξες» θα μπορούσαν να πετύχουν και τρίτο γκολ καθώς κέρδισαν πέναλτι και ο Γουισά ανέλαβε την εκτέλεσή του, ο Τζολάκης όμως κατάφερε να αποκρούσει.

Στο β’ μέρος και συγκεκριμένα στο 67′ ο Μοχάμεντ-Αλι Τσο μείωσε σε 2-1 για τη Χαλ, η οποία δεν απέφυγε τελικά την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.