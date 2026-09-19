Θύμα μιας απίστευτης απάτης έπεσε μια 88χρονη στη Λαμία, η οποία τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να ακολουθήσει τις οδηγίες των δραστών, που παρουσιάστηκαν τηλεφωνικά ως υπάλληλοι της ΔΕΗ.

του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Οι απατεώνες κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη ότι υπήρχε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του σπιτιού της και ότι η κατανάλωση ρεύματος ήταν ασυνήθιστα αυξημένη. Της ζήτησαν να κάνει ελέγχους με τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές, προκειμένου, όπως της είπαν, να εντοπιστεί πιθανή διαρροή.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το LamiaReport, οι δράστες προχώρησαν στο επόμενο στάδιο του σχεδίου τους. Είπαν στην 88χρονη ότι εξαιτίας του υποτιθέμενου προβλήματος κινδύνευαν τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι.

Της ζήτησαν να τα συγκεντρώσει και να τα τοποθετήσει σε ένα σεντόνι. Όταν η γυναίκα ανέφερε ότι είχε κοσμήματα και στο πατάρι, οι απατεώνες επέμειναν ότι έπρεπε να τα κατεβάσει και αυτά.

Έπεσε από τη σκάλα ενώ προσπαθούσε να κατεβάσει τα κοσμήματα

Η 88χρονη πήρε μια σκάλα και προσπάθησε να φτάσει στο πατάρι. Στην προσπάθειά της, όμως, έχασε την ισορροπία της και έπεσε από ύψος στο πάτωμα.

Η γυναίκα χτύπησε στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός της, ενώ το τηλέφωνο έπεσε επίσης από τα χέρια της.

Όταν κατάφερε να το ξαναπιάσει, οι απατεώνες παρέμεναν στην άλλη άκρη της γραμμής και τη ρωτούσαν τι είχε συμβεί.

Η 88χρονη τους ενημέρωσε ότι είχε πέσει και ότι είχε τραυματιστεί, λέγοντάς τους πως θα τηλεφωνούσε στην κόρη της στην Αθήνα.

Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους δράστες προσπάθησε να την αποτρέψει, υποστηρίζοντας ότι η κόρη της δεν μπορούσε να τη βοηθήσει από τόσο μακριά και ότι θα έστελνε ο ίδιος έναν συνεργάτη του στο σπίτι.

Μπήκε στο σπίτι από το παράθυρο

Η ηλικιωμένη, χωρίς να έχει αντιληφθεί ακόμη ότι επρόκειτο για απάτη, έδωσε στους δράστες τη διεύθυνσή της και τους εξήγησε πώς μπορούσαν να μπουν στο σπίτι, καθώς η μπροστινή πόρτα ήταν κλειδωμένη.

Λίγο αργότερα, ένας νεαρός άνδρας μπήκε στο σπίτι από το πίσω παράθυρο.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο άνδρας ρώτησε την 88χρονη πού βρίσκονταν τα κοσμήματα στο πατάρι. Η γυναίκα είχε καταφέρει να σηκωθεί μετά την πτώση και καθόταν στον καναπέ. Του υπέδειξε το σημείο όπου είχε κρύψει τα χρυσαφικά.

Ο άνδρας πήρε τα κοσμήματα και τα τοποθέτησε μαζί με τα υπόλοιπα αντικείμενα αξίας που η ηλικιωμένη είχε ήδη συγκεντρώσει στο σεντόνι.

Της ζήτησε βοήθεια και εκείνος εξαφανίστηκε

Την ώρα που ο άνδρας ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι από το ίδιο παράθυρο, η 88χρονη του ζήτησε βοήθεια.

Η γυναίκα πονούσε στο κεφάλι και σε ολόκληρο το σώμα της και δυσκολευόταν να σηκωθεί από τον καναπέ. Ο δράστης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, της άπλωσε το χέρι για να τη βοηθήσει να σηκωθεί.

Μόλις εκείνη στάθηκε όρθια και άρχισε να του εξηγεί ότι πονούσε και χρειαζόταν βοήθεια, ο άνδρας έφυγε βιαστικά, πηδώντας ξανά από το παράθυρο.

Τότε η 88χρονη συνειδητοποίησε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και τηλεφώνησε στην κόρη της. Εκείνη ενημέρωσε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Τραυματίστηκε, αλλά δεν υπέστη κάταγμα

Παρά την άσχημη πτώση από τη σκάλα, η 88χρονη στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς δεν υπέστη κάποιο κάταγμα. Έφερε, ωστόσο, μώλωπες στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η ηλικιωμένη εξακολουθεί να δυσκολεύεται να πιστέψει ότι έπεσε στην παγίδα των απατεώνων, οι οποίοι κατάφεραν να της αποσπάσουν χρυσαφικά και κοσμήματα μεγάλης συναισθηματικής αξίας.