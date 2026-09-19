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Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στη Βρετανία μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Φόλκστοουν στο Κεντ της Βρετανίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απομάκρυναν περίπου 300 άτομα από τον χώρο και σύμφωνα με το Sky News δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ωστόσο, «διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες και οι αξιωματικοί πιστεύουν τώρα ότι η πυρκαγιά μπορεί να έχει προκληθεί σκόπιμα» όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Κεντ. Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται κάμερες και αυτόπτες μάρτυρες.