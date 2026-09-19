Η ολλανδική αστυνομία διέλυσε το Σάββατο στη Χάγη ακροδεξιά διαδήλωση εκατοντάδων ατόμων, όταν ξέσπασαν βίαια επεισόδια.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της διοικητικής πρωτεύουσας της Ολλανδίας υπό το σύνθημα «We Are the People» («Είμαστε ο λαός»), ενώ ορισμένοι έφεραν εξτρεμιστικά σύμβολα και συνθήματα. Τα επεισόδια ξέσπασαν όταν διαδηλωτές πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών. Οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν το πλήθος προκειμένου να αποτρέψουν τον αποκλεισμό κεντρικών οδικών αρτηριών, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

🇳🇱 Clashes broke out in the streets of The Hague, Netherlands, as police confronted protesters during a nationalist demonstration.



Mounted police and tear gas were used to disperse the crowd, while some protesters threw flares at officers.



Chants included calls for… pic.twitter.com/FCwHaVDTV6 — Europa.com (@europa) September 19, 2026

Ο αντιδήμαρχος Ρίχαρντ ντε Μος διέκοψε την προγραμματισμένη πορεία στην πόλη λόγω των συνεχιζόμενων επεισοδίων, της βίας εναντίον αστυνομικών και της παρουσίας ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα. Παράλληλα, ο δήμος εξέδωσε έκτακτο διάταγμα για τμήματα της πόλης, διευκολύνοντας την αστυνομία να προχωρεί σε συλλήψεις ατόμων που συμβάλλουν στις ταραχές.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντάβιντ φαν Βέελ καταδίκασε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τη βία, κάνοντας λόγο για «αποκρουστικές εικόνες», μεταξύ των οποίων ναζιστικοί χαιρετισμοί, αντισημιτικά συνθήματα και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, και ζήτησε αυστηρή αντιμετώπιση των επεισοδίων.

Η άνοδος της ακροδεξιάς αποτελεί τα τελευταία χρόνια πρόκληση για τους Ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ολλανδία καταγράφεται κατακερματισμός του πολιτικού κέντρου, ενώ περιθωριακές ομάδες προκαλούν ολοένα και συχνότερα αναταραχές και εντείνουν τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις.

Chaos erupts as far-right protesters clash with police at The Hague rally against immigration policies



Riot police used dogs and physical force to restrain and arrest protesters.



“It is important that firm action is taken" against the scenes at demonstration, Justice Minister… pic.twitter.com/ODZNMToHT9 — Viory Video (@vioryvideo) September 19, 2026

Τα επεισόδια σημειώνονται έπειτα από μια ταραχώδη εβδομάδα στη χώρα. Την Τρίτη, η επίσημη έναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου διαταράχθηκε από δολιοφθορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο και φωτιές σε οδικές αρτηρίες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε περιοχές της χώρας. Ορισμένες από αυτές τις ενέργειες έχουν συνδεθεί με αγρότες που αντιδρούν στην προτεινόμενη νομοθεσία για τον περιορισμό των εκπομπών αζώτου.