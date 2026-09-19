Ο Ολυμπιακός ήθελε να κατακτήσει το Άμπου Ντάμπι τον πρώτο τίτλο της σεζόν, η Ρεάλ Μαδρίτης όμως είχε περισσότερες λύσεις και νίκησε με 93-89, προσθέτοντας στην τροπαιοθήκη της το Euroleague Super Cup.

Όπως στον τελικό του Final Four της Euroleague τον περασμένο Μάιο, έτσι και τώρα, οι Ισπανοί ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα και πήραν από νωρίς το προβάδισμα, κλείνοντας στο +9 (15-24) την πρώτη περίοδο.

Με την έναρξη της δεύτερης οι «ερυθρόλευκοι» σκόραραν με Φουρνιέ – Μοντέρο και πλησίασαν στο -4 (21-25), οι Μαδριλένοι όμως κατάφεραν να ξεφύγουν ξανά, αρχικά με 9 πόντους (24-33) και στη συνέχεια με 10 (27-37).

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τη Ρεάλ να προηγείται με 47-43, η τρίτη περίοδος όμως άρχισε με σερί 7-0 του Ολυμπιακού, με το σκορ να γίνεται 50-47. Ο Ντεκ με δύο τρίποντα έκανε το 50-53, οι Ντόρσεϊ και Χολ όμως βγήκαν μπροστά για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία κατάφερε να προηγηθεί με 61-56.

Οι Ισπανοί, όμως, είχαν και πάλι απαντήσεις σε όλα και κατάφεραν να ξαναπάρουν το προβάδισμα, μπαίνοντας από το +3 (72-75) στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εκεί, η Ρεάλ ξέφυγε με +10 (72-82), ο Φουρνιέ όμως προσπάθησε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή για τον Ολυμπιακό και έφτασε ξανά, καθώς το σκορ έγινε 89-91.

Εκεί, όμως, ο Μοντέρο έκανε λάθος πατώντας τη γραμμή και τελικά ο Φελίζ έκανε το 89-93 και έδωσε τη νίκη και το τρόπαιο στους Μαδριλένους.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 43-47, 72-75, 89-93