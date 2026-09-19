Σε εφαρμογή τέθηκε η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους των CNN, MS NOW και Politico, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ότι τα συγκεκριμένα μέσα δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στις εγκαταστάσεις.

Το Σάββατο, δημοσιογράφος και φωτογράφος του MS NOW επιχείρησαν να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο, όμως τους απαγορεύτηκε η είσοδος. Σύμφωνα με το αμερικανικό CBS, οι δύο εργαζόμενοι του δικτύου απομακρύνθηκαν από την είσοδο και τους ζητήθηκε να παραδώσουν τις διαπιστεύσεις τους.

Αντίστοιχα, δημοσιογράφοι του CNN αποκλείστηκαν από την πρόσβαση, με το δίκτυο να συνεχίζει την κάλυψη των δραστηριοτήτων του προέδρου εκτός του Λευκού Οίκου.

Η ανακοίνωση του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή μέσω Truth Social ότι απαγορεύει «με άμεση ισχύ» την πρόσβαση των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τα μέσα ότι μεταδίδουν, κατά τον ίδιο, «fake news».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα μέσα δεν θα πρέπει να μπορούν να «γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς μυθοπλασίες και ψέματα» όταν καλύπτουν τον ίδιο, την κυβέρνησή του ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ποια άλλα μέσα θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο, ο Τραμπ αναφέρθηκε στους New York Times και την Washington Post, χαρακτηρίζοντάς τους επίσης «fake news».

Ο πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η απόφασή του δεν προκλήθηκε από ένα συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά από μια συσσώρευση δημοσιευμάτων και ρεπορτάζ τα προηγούμενα χρόνια.

CNN και MS NOW αντιδρούν

Το CNN ανακοίνωσε ότι στηρίζει τους δημοσιογράφους του που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι έχει συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα να μεταδίδει ειδήσεις χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Από την πλευρά του, το MS NOW δήλωσε ότι θα συνεχίσει να καλύπτει τον πρόεδρο και την κυβέρνησή του και ότι προτίθεται να λάβει «κάθε αναγκαίο μέτρο» για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του βάσει της Πρώτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος.

Το Politico έχει επίσης δηλώσει ότι θα συνεχίσει να καλύπτει τον Λευκό Οίκο και ότι θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά του βάσει της Πρώτης Τροπολογίας.

Η White House Correspondents’ Association επέκρινε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η συνταγματική προστασία της ελευθερίας του Τύπου δεν εξαρτάται από το αν ο εκάστοτε πρόεδρος συμφωνεί με την κάλυψη ενός μέσου ή με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Στο επίκεντρο η Πρώτη Τροπολογία

Η απόφαση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις που ασχολούνται με την ελευθερία του Τύπου, ενώ έχει τεθεί και ζήτημα σχετικά με τη συνταγματικότητά της.

Οργανώσεις και νομικοί που επικρίνουν την απόφαση υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων εξαιτίας του περιεχομένου της δημοσιογραφικής τους δουλειάς.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση και ποια θα είναι η νομική της τύχη.

Προηγούμενες συγκρούσεις του Τραμπ με τον Τύπο

Η νέα σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με τα μέσα ενημέρωσης έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Λευκός Οίκος είχε επιχειρήσει να ανακαλέσει τη διαπίστευση του τότε ανταποκριτή του CNN Τζιμ Ακόστα. Ο δημοσιογράφος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την αποκατάσταση της πρόσβασής του.

Πιο πρόσφατα, η κυβέρνηση Τραμπ είχε αποκλείσει το Associated Press από την ομάδα δημοσιογράφων που κάλυπτε τις μετακινήσεις του προέδρου, μετά τη διαφωνία του πρακτορείου με την αλλαγή της ονομασίας «Κόλπος του Μεξικού» σε «Κόλπος της Αμερικής».

Η νέα απαγόρευση CNN, MS NOW και Politico σηματοδοτεί ένα ακόμη επεισόδιο στη μακρά αντιπαράθεση του Αμερικανού προέδρου με μέρος του αμερικανικού Τύπου.