Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (19/9, τοπική ώρα), καθώς ένα μαχητικό του NORAD αναχαίτισε ένα αεροσκάφος που πετούσε πάνω από τον απαγορευμένο εναέριο χώρο του Καμπ Ντέιβιντ. Μάλιστα, στην περιοχή βρισκόταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος μετέβη στην προεδρική κατοικία στα βουνά Κατόκτιν του Μέριλαντ χθες το βράδυ και αναμένεται να παραμείνει εκεί μέχρι την Κυριακή.

Fighter jet dramatically intercepts aircraft flying over Camp David's restricted airspace – causing concern with Trump in town https://t.co/vIbEwnCdHx pic.twitter.com/FmMnLJtb8e — New York Post (@nypost) September 19, 2026

Η Πρώτη Αεροπορική Δύναμη, που υπάγεται στη Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το περιστατικό στο X.

«Πιλότοι! Μαχητικά αεροσκάφη του @NORADCommand αναχαίτισαν ένα αεροσκάφος που παραβίαζε τον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από το Θέρμοντ του Μέριλαντ, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν φωτοβολίδες», έγραψε στην ανάρτησή του.