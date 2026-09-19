Έπειτα από μια μάχη 40 λεπτών, καθώς το παιχνίδι έμοιαζε με επίσημο και όχι με φιλικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 87-81 τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι «ασπρόμαυροι», οι οποίοι μετρούσαν επτά νίκες σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια, μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 6-0, αναγκάζοντας τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να καλέσει time out πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δίλεπτο.

Ο Σέρβος περίμενε από τους «πράσινους» να είναι πιο συγκεντρωμένοι, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι όμως είχε τον έλεγχο και προηγήθηκε με 13-7, πριν μειώσουν σε 19-21 οι γηπεδούχοι στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Το «τριφύλλι» προσπέρασε με 28-26 στα πρώτα λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου και από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες ήταν συνεχώς κοντά στο σκορ, όπως δείχνει και το 43-41 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος άρχισε με τρίποντα των Γιαμπουσέλε και Μπάντιο για το 49-41, ο «δικέφαλος του βορρά» όμως αντέδρασε και με επιμέρους σκορ 16-2 (!) μετέτρεψε το σκορ σε 51-57!

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο έχοντας το προβάδισμα (61-60), με το ντέρμπι να συνεχίζεται. Ο Όσμαν έστειλε στο +5 (72-770 τον ΠΑΟΚ, οι «πράσινοι» προσπέρασαν με 80-79 στο 38′, ο Φόστερ έκανε το 80-81, αλλά οι Μπάντιο και Μαντζούκας έκαναν το 85-81 και τελικά η ομάδα του Ομπράντοβιτς πήρε τη νίκη με 87-81.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 43-41, 61-60, 87-81