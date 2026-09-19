Τραγική κατάληξη είχε ένας διαπληκτισμός μέσα σε σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ, όταν ένας 77χρονος πελάτης φέρεται να δέχθηκε άγρια επίθεση από τους γονείς μιας 17χρονης υπαλλήλου, λίγη ώρα αφότου είχε κάνει παρατήρηση στην ανήλικη.

Ο Μπερτ Ατιένζα υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της επίθεσης σε κατάστημα Walmart στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, στις 8 Ιουνίου, και πέθανε στο νοσοκομείο την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η σύζυγός του, Ζόζεφιν, ο 77χρονος πρόλαβε αρχικά να της μιλήσει μετά την επίθεση, πριν χάσει τις αισθήσεις του.

«Ο σύζυγός μου μπορούσε ακόμα να μιλήσει. Είπε “βοήθησέ με, σήκω”, αλλά του είπα “όχι, αιμορραγείς. Το στόμα σου αιμορραγεί. Έρχεται το ασθενοφόρο”. Τον κοίταξα ξανά. Είχε χάσει πλέον τις αισθήσεις του», περιέγραψε.

Η παρατήρηση στην 17χρονη και ο διαπληκτισμός

Ο Μπερτ και η Ζόζεφιν Ατιένζα, οι οποίοι ήταν παντρεμένοι επί 42 χρόνια, είχαν πάει για ψώνια μετά την πρωινή επίσκεψή τους στην εκκλησία.

Σύμφωνα με τη σύζυγο του 77χρονου, η 17χρονη υπάλληλος μπήκε απότομα στον διάδρομο όπου βρισκόταν το ζευγάρι με ένα καρότσι και παραλίγο να τη χτυπήσει.

Ο ηλικιωμένος αντέδρασε, λέγοντας στη νεαρή: «Παραλίγο να χτυπήσεις τη γυναίκα μου με το βαρύ καροτσάκι σου και δεν της είπες ούτε ένα συγγνώμη».

«Αν έβλεπε κάτι που δεν του άρεσε, θα στο έλεγε χωρίς περιστροφές. Έτσι ήταν. Δεν τον ένοιαζε ποιος ήσουν», ανέφερε η Ζόζεφιν για τον σύζυγό της.

Η κατάσταση φέρεται στη συνέχεια να κλιμακώθηκε, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, η ανήλικη πέταξε ένα κουτί προς το ζευγάρι και επικοινώνησε με τους γονείς της.

Το βίντεο από την επίθεση στον 77χρονο

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τράβις Γουάιτ και η Έρικα Μίτσελ φέρεται να έφτασαν στο κατάστημα και να αναζήτησαν το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Η επίθεση μέσα στον διάδρομο του Walmart

Ο 77χρονος βρισκόταν μπροστά από ένα ράφι όταν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δέχθηκε την επίθεση.

Ο άνδρας και η γυναίκα φέρεται να τον άρπαξαν, να τον έσπρωξαν και να τον γρονθοκόπησαν. Ο ηλικιωμένος έπεσε πάνω στα ράφια και στη συνέχεια κατέρρευσε στο έδαφος.

Η σύζυγός του υποστήριξε ότι η επίθεση συνεχίστηκε ακόμη και όταν εκείνος βρισκόταν πεσμένος.

«Ενώ ήταν στο πάτωμα, συνέχιζαν να τον κλωτσούν και τους είπα να σταματήσουν. Ο άνδρας μου έχει καρδιολογικά προβλήματα», ανέφερε.

Ο Μπερτ Ατιένζα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου πέθανε την επόμενη ημέρα. Οι αρμόδιες ιατρικές αρχές χαρακτήρισαν τον θάνατό του ανθρωποκτονία.

Στη φυλακή οι γονείς, σε κέντρο κράτησης ανηλίκων η 17χρονη

Ο 44χρονος Γουάιτ και η 42χρονη Μίτσελ συνελήφθησαν λίγες ημέρες μετά το περιστατικό.

Αρχικά αντιμετώπισαν κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για πρόκληση σωματικών βλαβών με δόλο, πρόκληση σωματικών βλαβών με επιβαρυντικές περιστάσεις και συνωμοσία για τη διάπραξη κακουργήματος. Στη συνέχεια, οι κατηγορίες σε βάρος τους αναβαθμίστηκαν σε ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.

Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται στη φυλακή του Νόρφολκ χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Η 17χρονη κόρη τους, η οποία δεν εργάζεται πλέον στο Walmart, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για την υπόθεση και κρατείται σε κέντρο κράτησης ανηλίκων.

BREAKING: 77 year old Bert Atienza dies after brutal assault inside a Norfolk Virginia Walmart following an argument over a shopping cart his wife says the confrontation began after a teenage employee nearly struck her and failed to apologize before the dispute escalated and two… pic.twitter.com/37Uo9nF6nM — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) September 18, 2026

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος των γονέων

Η υπεράσπιση αμφισβητεί τη βαρύτητα των κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς δεν πήγαν στο κατάστημα με πρόθεση να σκοτώσουν τον 77χρονο.

«Δεν πήγαν εκεί με την πρόθεση να συμβεί κάτι τέτοιο. Ήταν μια κατάσταση γεμάτη ένταση. Τους τηλεφώνησε η κόρη τους. Ήταν σε απόγνωση. Πήγαν, όπως θα έκανε κάθε γονιός, για να βεβαιωθούν ότι η κόρη τους ήταν ασφαλής και τότε η κατάσταση ξέφυγε. Ήταν αυθόρμητο», δήλωσε ο δικηγόρος Τζέιμς Μπροκολέτι.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι, κατά την άποψη της υπεράσπισης, τα διαθέσιμα στοιχεία στοιχειοθετούν επίθεση και όχι ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.

«Πιστεύουμε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία στοιχειοθετούν, στην καλύτερη περίπτωση, μια επίθεση, επειδή χτύπησαν τον άνδρα με γροθιές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε, σύμφωνα με τον ίδιο, πρόθεση ή πρόβλεψη πως το περιστατικό θα μπορούσε να οδηγήσει στον θάνατο του ηλικιωμένου.