Ο Ηρακλής πήρε βαθμό με το 0-0 στην έδρα του Άρη και ο Βάλτερ Ματσάρι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στις μεταγραφές που έκανε η ομάδα του, λέγοντας ότι αποκτήθηκαν παίκτες που ο ίδιος δεν ήθελε.

Ο «γηραιός» έχει 6 βαθμούς μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές του πρωταθλήματος και ο Ιταλός τεχνικός είπε τα εξής στη συνέντευξη Τύπου μετά το 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης»…

Για τις φήμες περί αποχώρησής του και αν είχε προτάσεις από άλλες ομάδες: «Είμαι ένας προπονητής που όταν δεσμεύομαι με μια ομάδα το πηγαίνω μέχρι τέλους. Είμαι πιστός, δεν ακούω τίποτα… Είμαι περήφανος που είμαι στον Ηρακλή, μια ομάδα με σπουδαία παράδοση υπάρχει ένα project και είμαι εδώ. Είναι αλήθεια ότι απέρριψα προτάσεις από σπουδαίες ομάδες αλλά δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Είμαι στον Ηρακλή, θέλω τις ιδανικές συνθήκες, υπάρχουν πράγματα με την ομάδα που πρέπει να διευθετηθούν. Η ομάδα πάει καλά κι αν δεν υπήρχαν τα διαιτητικά λάθη, η ομάδα θα είχε μαζέψει περισσότερους βαθμούς. Αν βάλετε τέσσερις βαθμούς στον Ηρακλή, θα δείτε που θα ήταν ο Ηρακλής και δεν θα ήταν άσχημα για μια ομάδα η οποία επέστρεψε στην κατηγορία».

Για τις μεταγραφές του Ηρακλή: «Ήρθαν παίκτες που δεν θέλαμε σαν προπονητές και σας είχα αναφέρει ένα όνομα. Δεν με άκουσαν σε κάποια πράγματα γιατί εγώ είχα ζητήσει παίκτη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Ζήτησα τον Οκάκα ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμεύσει, αντιθέτως πήραν παίκτες με ίδια χαρακτηριστικά κι αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία της ομάδας. Θα έπρεπε να με είχαν ακούσει με τόσα χρόνια εμπειρίας. Οι παίκτες έχουν εξαιρετική σχέση μαζί μου, με αγαπάνε και ακολουθούν τις οδηγίες μου αλλά για μια διοργάνωση έχω πέντε παίκτες σε μία θέση. Δεν είναι εύκολη η λειτουργία της ομάδας υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν γίνεται μια ομάδα να έχει 30 παίκτες για μια διοργάνωση κι ενώ σε κάθε παιχνίδι μπορείς να χρησιμοποιήσεις 16 παίκτες. Είναι πρόβλημα. Δεν με άκουσαν».

Για το 0-0 με τον Άρη: «Πολλοί παίκτες είναι μικρό διάστημα στην ομάδα, θέλουν να αποδείξουν και διαισθανόμενοι αυτή την ανάγκη, να κερδίσουν, και εμφανίστηκαν αγχωμένοι. Αισθάνονται το βάρος της φανέλας και παρουσιάστηκαν μπλοκαρισμένοι. Στο δεύτερο ημίχρονο κοιταχτήκαμε στα μάτια και είχαμε ώθηση σαν ομάδα και κάναμε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να κάνει σχεδόν τίποτα και χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε το παιχνίδι. Μένοντας στο δεύτερο ημίχρονο, αξίζαμε τη νίκη αλλά μας λείπει η αποτελεσματικότητα στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου».

Για το γεγονός ότι έκανε μόνο δύο αλλαγές: «Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έκανα περισσότερες αλλαγές και σε κάποια παιχνίδια ακόμη και από το ημίχρονο. Εναντίον τέτοιων ομάδων είναι δύσκολο και κάποιες φορές και επικίνδυνο όταν η ομάδα πάει καλά. Ναι θα μπορούσα αλλά η ομάδα είχε ομοιογένεια και δεν ήθελα να τη χαλάσω. Είδα την ομάδα πολύ καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Αν αυτό δεν συνέβαινε θα έκανα αλλαγές αλλά είδε ότι οι παίκτες ανέπτυξαν ταχύτητα και ένταση στο παιχνίδι τους. Η ομάδα χτίζεται μέρα με τη μέρα καθώς πολλοί παίκτες δεν έχουν καιρό στην ομάδα αλλά είδατε και παίκτες οι οποίοι μπορούσαν κι έβγαλαν ενενηντάλεπτο».