Από αυτή την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο, το «Ντέρτι» έρχεται στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 προκειμένου να αναβιώσει τη δεκαετία του ’80.

Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή. Μια εποχή όπου τίποτα δεν ήταν λίγο. Ούτε τα όνειρα, ούτε οι φιλοδοξίες, ούτε τα πάθη, ούτε τα λάθη, ούτε οι άνθρωποι.

Αυτός είναι ο κόσμος του «Ντέρτι», της νέας πολυαναμενόμενης σειράς του ΑΝΤ1 σε σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Σπύρου Ρασιδάκη, που στοχεύει να καθηλώσει με την ένταση της αφήγησης και το βάθος των χαρακτήρων του.

Πυρήνας κάθε ιστορίας είναι οι ήρωές της. Είναι οι σχέσεις που τους ενώνουν και οι συγκρούσεις που τους φέρνουν αντιμέτωπους. Στον πυρήνα της νέας σειράς του ΑΝΤ1 «Ντέρτι», υπάρχει ένα σύνθετο μωσαϊκό προσώπων που το καθένα από αυτά έχει τη δική του διαδρομή, τη δική του αλήθεια και τη δική του πληγή.

Πρόσωπα με δύναμη και αδυναμίες, με όνειρα και εμμονές, με φωτεινές και σκοτεινές πλευρές. Και καθώς οι ζωές τους διασταυρώνονται, κάθε χαρακτήρας αποκαλύπτει το ξεχωριστό αποτύπωμά του, βάζοντας ένα μικρό κομμάτι στη μεγάλη ιστορία.

Λίγο πριν την πρεμιέρα για το “Ντέρτι” του ΑΝΤ1, λοιπόν, οι βασικοί συντελεστές μίλησαν στα social media και “πρόδωσαν” όσα μπορούσαν για τη ζωή των ηρώων τους.

ΣΤΕΛΛΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ (Ευγενία Ξυγκόρου)

ΑΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ (Νικόλας Χαλκιαδάκης)

ΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ (Κλέλια Ρένεση)

ΑΛΕΚΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Τάσος Νούσιας)

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΙΧΟΣ (Φάνης Μουρατίδης)

ΒΟΥΛΑ ΜΙΧΟΥ (Ευαγγελία Συριοπούλου)

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΕΝΤΗΣ (Λεωνίδας Κακούρης)

ΜΑΡΘΑ ΓΙΑΝΝΑΡΗ (Θεοδώρα Σιάρκου)