Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στην περιοχή των Αμπελοκήπων, με μια 13χρονη να καταλήγει σε κέντρο υγείας μετά από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από άλλη ανήλικη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το thesspost, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια παρέα αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας περίπου 12-13 ετών, φέρεται να προσέγγισε με απειλητικό τρόπο δύο κοπέλες.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μία από τις δύο φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άλλη κοπέλα της παρέας.

Στο Κέντρο Υγείας η 13χρονη

Η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, προκειμένου να της παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Αστυνομία, με τους γονείς της ανήλικης να μεταβαίνουν στο Αστυνομικό Τμήμα Ευόσμου, όπου και κατέθεσαν για όσα συνέβησαν.

Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι ανήλικοι που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.