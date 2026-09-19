Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα σχετικά με καταγγελία που αφορά θεραπείες πλασμαφαίρεσης σε συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα, λίγες μέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», η διερεύνηση άρχισε έπειτα από καταγγελία που τέθηκε ενώπιον των Αρχών, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο προκύπτουν οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα.

Για την υπόθεση έχει ήδη συσταθεί ανακριτική ομάδα και έχουν αρχίσει οι καταθέσεις, ενώ η Αστυνομία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Όπως σημείωσε ο κ. Βύρωνος, όπου κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί και άλλη εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο παρελθόν είχαν υποβληθεί καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικού νοσηλευτηρίου. Οι έρευνες είχαν τότε ολοκληρωθεί και ο φάκελος είχε διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία, χωρίς να προκύψουν επαρκή στοιχεία για ποινική υπόθεση σε σχέση με τη λειτουργία ιδιωτικού νοσηλευτηρίου χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με το sigmalive στο παρόν στάδιο, η Αστυνομία έχει ενώπιόν της μία καταγγελία για τις συγκεκριμένες θεραπείες, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος, παλαιότερη σχετική υπόθεση που είχε διερευνηθεί αναμένεται να επανεξεταστεί στο πλαίσιο της νέας έρευνας.