Την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγυρίζει η Κηφισιά, καθώς με δύο γκολ του Πόμπο πέρασε με 2-1 από την έδρα του Ατρόμητου, ο οποίος έχει μόλις 2 βαθμούς σε 5 αγωνιστικές.

Οι δύο ομάδες έψαχναν το πρώτο τρίποντο στη φετινή Stoiximan Super League και ήταν πολύ προσεκτικές από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρωθεί χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση.

Στο δεύτερο, όμως, το θέαμα βελτιώθηκε, με τους γηπεδούχους να απειλούν στο 48′ με το πλασέ του Τσιλούλη που απέκρουσε ο Ραμίρες, ο οποίος στο 60′ μπλόκαρε το σουτ του Τσούμπερ εντός περιοχής. Στο 62′ ήταν η σειρά του Μουντές να προσπαθήσει με δυνατό σουτ που δεν βρήκε στόχο και αμέσως μετά ήρθε το γκολ.

Δεν ήταν για τους Περιστεριώτες, όμως, αλλά για τους φιλοξενούμενους, με τον Πολυκράτη να κάνει το γύρισμα από αριστερά και τον Πόμπο με προβολή να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ακολούθησαν δύο μεγάλες ευκαιρίες για το 0-2 αλλά οι Ζέρσον Σόουζα και Σαγκάλ δεν κατάφεραν να σκοράρουν και στο 75′ ήρθε η ισοφάριση: Γύρισμα του Πνευμονίδη, πλασέ του Μουτουσαμί και η μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρες για το 1-1.

Στο 81′, όμως, έπειτα από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για ανατροπή του Σαγκάλ από τον Παπαδόπουλο, με τον Πόμπο να εκτελεί στο 85′ και να γράφει το 1-2, δίνοντας τη νίκη στην Κηφισιά.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές (90’ Καραμάνης), Ούρονεν (72’ Παπαδόπουλος), Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Τσιγγάρας (90’ Κώτσης), Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Τσιλούλης (72’ Τσαντίλας), Περέα.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο (87’ Πέτκοφ), Αντόνισε (46’ Ζέρσον Σόουζα), Μπένι (46’ Γιάγκνε), Θεοδωρίδης (79’ Χριστόπουλος), Ρουκουνάκης, Αμπάντα (56’ Πολυκράτης), Σαγκάλ, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο.