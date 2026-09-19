Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό βρίσκεται ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, η μεταγραφή του οποίου ολοκληρώθηκε πριν λίγα 24ωρα.

Μετά τη νίκη επί της Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League το κλίμα έχει βελτιωθεί πολύ γύρω από τους «ερυθρόλευκους», καθώς επέστρεψαν η ηρεμία και τα χαμόγελα.

Στόχος, πλέον, είναι η επιστροφή στις νίκες και στη Stoiximan Super League και στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων ο αντίπαλος είναι ο Λεβαδειακός εκτός έδρας.

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Κυριακής (20/9) ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (19/9) και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ υπολογίζει και στον Μάριους, ο οποίος για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και είναι πιθανό να κάνει το ντεμπούτο του.

Στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» είναι οι Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον, Μάριους.