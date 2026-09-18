Ο γάμος της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, είχε δοκιμαστεί επανειλημμένα από εξωσυζυγικές σχέσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Η πιο διάσημη και αυτή που έφερε την οριστική ρήξη του ζευγαριού ήταν με τη Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, τελικά, συμφώνησε να δώσει διαζύγιο, επιτρέποντας έτσι στον Ανδρέα Παπανδρέου να παντρευτεί τη σύντροφό του.

Το διαζύγιό τους εκδόθηκε το 1989, ενώ η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε αναφερθεί με λεπτομέρειες πώς έφτασαν στον χωρισμό, στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «Έρωτας και Εξουσία» (2015, εκδόσεις Πατάκης).

Για το συγκεκριμένο βιβλίο και όσα έγραφε η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε αναφερθεί περίπου πριν από τρία χρόνια η Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, η τρίτη κατά σειρά σύζυγος και χήρα του Ανδρέα Παπανδρέου, κληθείσα να σχολιάσει τα αποσπάσματα που την αφορούσαν, τα είχε χαρακτηρίσει «εντελώς αναληθή και κακοήθειες».

«Έφυγα για ένα ταξίδι και πήγα στην Αφρική και τις Σεϋχέλλες για λίγες ημέρες. Δεν έθεσα κανέναν όρο (σ.σ. στον Ανδρέα Παπανδρέου). Απλά ήταν μια συνθήκη φοβερής πίεσης πάνω στον Ανδρέα Παπανδρέου από τη Μαργαρίτα και την οικογένεια. Ήθελα να του δώσω λίγο χώρο να σκεφτεί» σημείωσε η Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου και πρόσθεσε:

«Όσον αφορά στο βιβλίο της Μαργαρίτας, δεν το έχω διαβάσει και ούτε πρόκειται ποτέ μου. Έχω διαβάσει κάποια αποσπάσματα στο Ίντερνετ, εντελώς αναληθή και κακοήθειες».

Όπως τόνισε η ίδια, «δεν τολμάς να τα ρίξεις στον Ανδρέα. Δεν ήμουν τέτοιου είδους γυναίκα. Δεν τα έριξα ποτέ σε κανέναν άνδρα στη ζωή μου. Ευτυχώς, για μένα, ήμουν μια όμορφη κοπέλα, που περισσότερο μου τα έριχναν».

«Ο Ανδρέας με έβαλε για χρόνια στο μάτι. Εκείνη την εποχή είχε παράλληλη σχέση με μια άλλη, επώνυμη γυναίκα, μελαχρινή, σύζυγο βιομηχάνου…» αποκάλυψε ακόμα.