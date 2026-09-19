Η Μαρία Καπνίση ανησύχησε τους πάντες καθώς έχασε τις αισθήσεις της μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος του ποδοσφαίρου γυναικών, οι εξετάσεις όμως που έκανε ήταν καθαρές.

Η Ένωση ηττήθηκε με 0-1, αυτό όμως ήταν το τελευταίο που απασχολούσε τους ανθρώπους της καθώς αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού η αρχηγός της ομάδας ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της.

Αμέσως, φυσικά, υπήρξε έντονη ανησυχία και η Καπνίση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Ο καρδιακός και παθολογικός έλεγχος, καθώς και η αξονική τομογραφία, δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να κάνουν λόγο για θερμοπληξία. Η αρχής της ομάδας, πάντως, θα μεταφερθεί στο Ιατρικό Αθηνών και θα παραμείνει εκεί για προληπτικούς λόγους.