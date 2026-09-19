Ο Άρης και ο Ηρακλής αναμετρήθηκαν για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια για τη Stoiximan Super League και έμειναν στο 0-0, αποτέλεσμα που ικανοποιεί τους φιλοξενούμενους.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και στο 4′ άγγιξαν το γκολ με το σουτ του Γιαννιώτα που πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Γιαννιώτας σέντραρε, ο Αθανασιάδης δεν συγκράτησε τη μπάλα και τελικά αυτή κατέληξε στον Μορόν που δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα, χάνοντας την ευκαιρία.

Ο Ισπανός φορ είχε νέα ευκαιρία για τους «κίτρινους» στο 23′ με προβολή μετά τη σέντρα του Χόνγκλα αλλά και πάλι δεν βρήκε στόχο, με τον ρυθμό του παιχνιδιού να πέφτει στη συνέχεια και το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς κάποια άλλη μεγάλη φάση.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στο β’ μέρος, με τον ρυθμό να παραμένει χαμηλός και τις δύο ομάδες να μην έχουν καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Έτσι, το 0-0 παρέμεινε ως το τέλος, με τον Ηρακλή να παίρνει πολύτιμο βαθμό και τον Άρη να αποδοκιμάζεται από τους οπαδούς του.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ράτσιτς, Καντεβέρε (81’ Ράφα Μιρ), Γκαρέ (65’ Μάνου), Χόνγκλα (65’ Γένσεν), Γιαννιώτας (75’ Αλφαρέλα), Μορόν (65’ Κουαμέ).

Ηρακλής (Βάλτερ Ματζάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Σουρλής (73’ Κράιντς), Ραντόγια, Λόπεθ (89’ Βίτορ Μιρ), Νιζέτ, Μάρκες.