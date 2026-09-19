Ήταν 29 Ιουνίου 1994 όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα κατέβηκε από τη μαύρη λιμουζίνα για να παραστεί σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο. Εκείνη τη βραδιά επέλεξε ένα εντυπωσιακό, μαύρο, μεταξωτό φόρεμα, κοντό και με ακάλυπτους τους ώμους.

Η εμφάνισή της έμελλε να μείνει στην ιστορία.

Την ίδια νύχτα, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος, με τον οποίο η Νταϊάνα βρισκόταν ήδη σε διάσταση, παραδέχθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι είχε υπάρξει άπιστος κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Η εμφάνιση της Νταϊάνα χαρακτηρίστηκε έκτοτε ως το «φόρεμα της εκδίκησης», αποτελώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσυζητημένες εμφανίσεις της πριγκίπισσας.

Σε δημοπρασία το εμβληματικό φόρεμα

Τρεις δεκαετίες μετά την ιστορική εκείνη βραδιά, το φόρεμα επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς εκτίθεται στο Λονδίνο ενόψει της δημοπρασίας του από τον οίκο Sotheby’s.

Η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κυμαίνεται μεταξύ 150.000 και 300.000 δολαρίων, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλεκτών και θαυμαστών της πριγκίπισσας.

Το φόρεμα σχεδιάστηκε από τη Χριστίνα Σταμπολιάν, Ελληνίδα σχεδιάστρια που γεννήθηκε στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου έκανε σημαντική καριέρα στον χώρο της μόδας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Η συγκεκριμένη δημιουργία, που συνδέθηκε όσο λίγες με τη δημόσια εικόνα της Νταϊάνα, δημοπρατείται μαζί με άλλα φορέματα.

Μέρος των εσόδων από τη δημοπρασία πρόκειται να διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων για την υποστήριξη δράσεων κατά του AIDS και του καρκίνου.

Το μαύρο φόρεμα της Νταϊάνα, ωστόσο, παραμένει το κομμάτι που ξεχωρίζει, όχι μόνο για την αισθητική του, αλλά κυρίως για τη χρονική στιγμή κατά την οποία φορέθηκε και τον συμβολισμό που απέκτησε τα επόμενα χρόνια.