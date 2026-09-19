Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση να βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Σύμφωνα με το MEGA, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος μιας γυναίκας από τον επαγγελματικό χώρο του τραγουδιστή, η οποία φέρεται να ήταν εκείνη που επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή και κανόνισε τη συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι δύο κλήσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να επικοινώνησε δύο φορές τηλεφωνικά με τον υπνοθεραπευτή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε απευθείας επικοινωνία μαζί του για το συγκεκριμένο ραντεβού, καθώς την επαφή φέρεται να είχε αναλάβει η γυναίκα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκείνη φέρεται να επέμενε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Ο ρόλος της αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, δεν αποκλείεται να κληθεί να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή.

Τι θα καταθέσει ο υπνοθεραπευτής

Καθοριστική θεωρείται πλέον και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιάσει ένα αναλυτικό ημερολόγιο των γεγονότων, καταγράφοντας την ακριβή σειρά των περιστατικών και των επικοινωνιών.

Στο υλικό που φέρεται να έχει συγκεντρώσει περιλαμβάνονται οι τηλεφωνικές κλήσεις που δέχθηκε, μεταξύ αυτών και οι δύο κλήσεις από τη συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά και τα μηνύματα που έχει ανταλλάξει με την 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον την αλληλουχία των επικοινωνιών και τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι προηγήθηκε των γεγονότων που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.