Μια Αθήνα που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς περιγράφουν οι Times, παρουσιάζοντας την ελληνική πρωτεύουσα ως έναν ολοένα και πιο ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, διεθνείς επιχειρήσεις και ιδιαίτερα εύπορους ανθρώπους του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Το δημοσίευμα, με χαρακτηριστικό τίτλο «With seafront towers and tax breaks, Athens may be the new Dubai», εστιάζει στην εικόνα που διαμορφώνεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, με το Ελληνικό να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας εποχής που ανοίγεται για την πρωτεύουσα.

Στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού δεσπόζει ήδη ο Riviera Tower, ένας ουρανοξύστης 50 ορόφων και ύψους περίπου 200 μέτρων, ο οποίος εντάσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρουν οι Times, όταν ολοκληρωθεί η επένδυση, το Ελληνικό θα περιλαμβάνει περίπου 9.000 κατοικίες, ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα, σχολεία, ιατρικές εγκαταστάσεις και μαρίνα. Οι πρώτοι κάτοικοι αναμένεται να εγκατασταθούν το επόμενο καλοκαίρι.

Μακέτα της Little Athens, τμήμα του μεγάλου έργου ανάπλασης στο Ελληνικό

Από την οικονομική κρίση στην προσέλκυση διεθνούς κεφαλαίου

Οι Times συνδέουν τη μεταμόρφωση της Αθήνας με τη γενικότερη οικονομική πορεία της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει περάσει από την περίοδο της βαθιάς οικονομικής κρίσης σε μια φάση ισχυρότερης ανάπτυξης και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί προκειμένου να προσελκυστούν επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων και άνθρωποι του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Μακέτα της ανάπλασης μετά την ολοκλήρωσή της

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η μετακίνηση στην Ελλάδα του Βρετανού δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund Chris Rokos. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Rokos, ο οποίος διαθέτει περιουσία που υπολογίζεται σε περίπου 4 δισ. δολάρια, σχεδιάζει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και εξετάζεται η δημιουργία παρουσίας της Rokos Capital Management στην Αθήνα.

Παράλληλα, οι Times αναφέρονται στην Millennium Management, ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds στον κόσμο, το οποίο διαχειρίζεται περισσότερα από 90 δισ. δολάρια και φέρεται να προετοιμάζει την παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα.

Τα φορολογικά κίνητρα που προσελκύουν τους επενδυτές

Ένα από τα στοιχεία που αναδεικνύει το βρετανικό δημοσίευμα είναι το φορολογικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η Ελλάδα για επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Όπως αναφέρουν οι Times, από φέτος οι επαγγελματίες επενδύσεων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να φορολογούνται με 5% επί του carried interest, δηλαδή του μεριδίου των κερδών που λαμβάνουν ως αμοιβή για την απόδοση των επενδύσεών τους.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρεται και στο καθεστώς που επιτρέπει σε ορισμένους νέους φορολογικούς κατοίκους να καταβάλλουν 100.000 ευρώ ετησίως ως φόρο για εισοδήματα από το εξωτερικό, ενώ ειδικό φορολογικό καθεστώς ισχύει και για αλλοδαπούς συνταξιούχους που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το πρόγραμμα Golden Visa, μέσω του οποίου πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να αποκτήσουν άδεια διαμονής μέσω επενδύσεων σε ακίνητα.

Η Αθήνα ανταγωνίζεται πλέον Μιλάνο και Ντουμπάι

Οι Times επικαλούνται στοιχεία της Henley & Partners, σύμφωνα με τα οποία το ενδιαφέρον για μετακόμιση στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά, με τους Τούρκους πολίτες να αποτελούν σημαντικό μέρος των αιτούντων για Golden Visa.

Εκπρόσωπος της εταιρείας σημειώνει ότι η Ελλάδα ανταγωνίζεται πλέον για την προσοχή των διεθνώς μετακινούμενων εύπορων οικογενειών προορισμούς όπως το Μιλάνο και το Ντουμπάι.

Στο Ελληνικό, μάλιστα, σύμφωνα με τον εμπορικό διευθυντή του οικιστικού σκέλους της επένδυσης, περίπου 50% των αγοραστών είναι Έλληνες, 20% μέλη της ελληνικής διασποράς και 30% διεθνείς αγοραστές.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι μεταξύ των Βρετανών που εξετάζουν την αγορά ακινήτου στην περιοχή βρίσκονται άνθρωποι που εργάζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά και οικογένειες που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως.

Οι ενστάσεις για το κόστος της ανάπτυξης

Η εικόνα, ωστόσο, δεν παρουσιάζεται ως απολύτως θετική από όλους.

Οι Times φιλοξενούν και επικριτικές απόψεις, με τον Νίκο Θεοχαράκη, συνεργάτη του Γιάνη Βαρουφάκη, να εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσο η συγκεκριμένη οικονομική ανάπτυξη ωφελεί συνολικά την ελληνική κοινωνία.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο ίδιος επικαλείται μεταξύ άλλων το υψηλό κόστος στέγασης για τους Έλληνες και υποστηρίζει ότι η εισροή ανθρώπων του διεθνούς χρηματοπιστωτικού κλάδου δεν συνεπάγεται απαραίτητα αντίστοιχα οφέλη για την πραγματική οικονομία.

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, το βρετανικό δημοσίευμα καταλήγει ότι η Αθήνα έχει αλλάξει αισθητά σε σχέση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης και βρίσκεται πλέον σε μια νέα φάση, στην οποία οι επενδύσεις, τα μεγάλα projects και η προσέλκυση διεθνούς κεφαλαίου διαμορφώνουν ένα διαφορετικό αστικό και οικονομικό τοπίο.