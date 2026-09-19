Το σχέδιο τεσσάρων επίδοξων διαρρηκτών στον Άγιο Στέφανο χάλασε ο συναγερμός, όπως αποκαλύπτει βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA.

Στις εικόνες από την κάμερα ασφαλείας καταγράφεται η στιγμή που τα τέσσερα άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φτάνουν έξω από το σπίτι.

Ένας από τους δράστες πλησιάζει το οίκημα και προσπαθεί να απενεργοποιήσει τον συναγερμό, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην εισβολή.

Χτύπησε ο συναγερμός και έγιναν αντιληπτοί

Η προσπάθειά του, όμως, αποτυγχάνει και ο συναγερμός ενεργοποιείται.

Ο ήχος του συστήματος ασφαλείας αναγκάζει τους επίδοξους διαρρήκτες να κινηθούν διαφορετικά, ενώ την ίδια στιγμή η ιδιοκτήτρια, που βρίσκεται μέσα στο σπίτι, αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει έξω από την κατοικία της.

Οι τέσσερις δράστες δεν καταφέρνουν τελικά να εισβάλουν στο σπίτι και αποχωρούν από το σημείο.

Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών.