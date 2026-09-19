Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβιας θεραπείας βλαστοκυττάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες, εξασφάλισε το ΕΡΤnews.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο προφυλακισμένος γιατρός υποβάλλει την ασθενή σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Η συγκεκριμένη γιατρός μάλιστα σε ανάρτησή της τον ευχαριστεί που την εκπαιδεύει στη συγκεκριμένη θεραπεία ώστε να μπορεί και εκείνη να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε στις 20 Μαΐου στο Κολωνάκι.

Η γιατρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το διαδίκτυο, εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων.