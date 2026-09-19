Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 87-81 τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», για τον οποίο η ΚΑΕ είχε ετοιμάσει και ένα συγκινητικό βίντεο που προβλήθηκε στο τέλος του ματς.

Κάθε χρόνο οι «πράσινοι» τιμούν τη μνήμη του σπουδαιότερου παράγοντα της ιστορίας τους και το ίδιο έγινε και φέτος, παίρνοντας και την 1η θέση στο τουρνουά μετά τη νίκη τους επί των «ασπρόμαυρων».

Μετά το τέλος του αγώνα, στο Telecom Center Athens προβλήθηκε το βίντεο που είχε ετοιμάσει η ΚΑΕ για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, με τη συγκίνηση να είναι εμφανής και ειδικά σε όσους είχαν ζήσει από κοντά τον αείμνηστο παράγοντα του Παναθηναϊκού, όπως για παράδειγμα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.