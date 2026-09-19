Το ντέρμπι κορυφής στη Serie A ανάμεσα στη Ρόμα και την Ίντερ είχε θέαμα και τέσσερα γκολ αλλά όχι και νικήτρια, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2.

Τόσο οι «τζαλορόσι» όσο και οι «νερατζούρι» είχαν μόνο νίκες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και οι οπαδοί τους περίμεναν πώς και πώς την αναμέτρησή τους στο Ολίμπικο. Μια αναμέτρηση που δεν είχε νικητή τελικά, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να παραμένουν ισόβαθμες.

Η Ρόμα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό με δυνατό σουτ του Κονέ εντός περιοχής, με τον ίδιο παίκτη να σκοράρει και στο 37′, με κοντινή προσπάθεια, κάνοντας το 2-0.

Αυτό ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο λεπτό του δεύτερου όμως ο Λαουτάρο μείωσε σε 2-1 μετά το γύρισμα του Τουράμ από αριστερά και έβαλε ξανά στο παιχνίδι την Ίντερ.

Ο Αργεντίνος επιθετικός «χτύπησε» και στο 79′ κάνοντας το 2-2 με σουτ από κοντά, με το σκορ να μένει ως το τέλος και τις δύο ομάδες να εξακολουθούν να μοιράζονται την κορυφή, έχοντας από 13 βαθμούς.