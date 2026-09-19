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Σε βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος εμφανίζεται να φτάνει στο λιμάνι και να κινείται υποβασταζόμενος από ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος, ενώ χρειάζεται βοήθεια και κατά την κάθοδό του από τις σκάλες.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο 89χρονος τέως μονάρχης επιβιβάστηκε στο σκάφος «Deiramar Dos», το οποίο αναχώρησε από το λιμάνι. Μαζί του βρίσκονταν περίπου τριάντα προσκεκλημένοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας του βασιλιά Φελίπε βρέθηκε στη Γαλικία για την καθιερωμένη παρουσία του στη Ρεγκάτα. Η παραμονή του στο Σανξέχο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, μια βραδινή βόλτα στη θάλασσα, συνεχίζοντας μια παράδοση που κρατά εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Ελάχιστα μέλη της βασιλικής οικογένειας έδωσαν το «παρών»

Στην οικογενειακή αυτή συνάντηση συμμετείχαν η κόρη του, ινφάντα Ελένα, η αδελφή του Μαργαρίτα ντε Μπορμπόν, καθώς και μέλη της οικογένειάς της. Παρών ήταν επίσης ο στενός φίλος και οικοδεσπότης του Χουάν Κάρλος στο Σανξέχο, Πέδρο Κάμπος.

Από την οικογενειακή συνάντηση απουσίαζαν τα περισσότερα από τα εγγόνια του τέως βασιλιά, καθώς αρκετά από τα νεότερα μέλη της οικογένειας είχαν ήδη προγραμματίσει διαφορετικές δραστηριότητες και ταξίδια.

Ο τέως βασιλιάς παρακολούθησε από φουσκωτό σκάφος την εξέλιξη των αγώνων της Ρεγκάτα Χουάν Κάρλος, χωρίς να συμμετάσχει ο ίδιος ως αγωνιζόμενος. Η παρουσία του συνδέεται με την ετήσια διοργάνωση που φέρει το όνομά του και αποτελεί πλέον σταθερό σημείο της παραμονής του στη Γαλικία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής του στην Ισπανία, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει ταξίδι στη Γαλλία, όπου αναμένεται να παραστεί στην τελετή απονομής του βραβείου Saint-Simon για τα απομνημονεύματά του «Reconciliación».