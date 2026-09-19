Σε βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος εμφανίζεται να φτάνει στο λιμάνι και να κινείται υποβασταζόμενος από ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος, ενώ χρειάζεται βοήθεια και κατά την κάθοδό του από τις σκάλες.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο 89χρονος τέως μονάρχης επιβιβάστηκε στο σκάφος «Deiramar Dos», το οποίο αναχώρησε από το λιμάνι. Μαζί του βρίσκονταν περίπου τριάντα προσκεκλημένοι.

Juan Carlos I disfruta de una cena entre amigos y familiares en Galicia pic.twitter.com/G7L1PgV1D1 — EL MUNDO (@elmundoes) September 19, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας του βασιλιά Φελίπε βρέθηκε στη Γαλικία για την καθιερωμένη παρουσία του στη Ρεγκάτα. Η παραμονή του στο Σανξέχο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, μια βραδινή βόλτα στη θάλασσα, συνεχίζοντας μια παράδοση που κρατά εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

El rey Juan Carlos I sale a navegar junto a su familia y participará este fin de semana en las regatas https://t.co/HUjyZ8YC4o pic.twitter.com/jh6qHO7zyR — Europa Press (@europapress) September 18, 2026

Ελάχιστα μέλη της βασιλικής οικογένειας έδωσαν το «παρών»

Στην οικογενειακή αυτή συνάντηση συμμετείχαν η κόρη του, ινφάντα Ελένα, η αδελφή του Μαργαρίτα ντε Μπορμπόν, καθώς και μέλη της οικογένειάς της. Παρών ήταν επίσης ο στενός φίλος και οικοδεσπότης του Χουάν Κάρλος στο Σανξέχο, Πέδρο Κάμπος.

Από την οικογενειακή συνάντηση απουσίαζαν τα περισσότερα από τα εγγόνια του τέως βασιλιά, καθώς αρκετά από τα νεότερα μέλη της οικογένειας είχαν ήδη προγραμματίσει διαφορετικές δραστηριότητες και ταξίδια.

Ο τέως βασιλιάς παρακολούθησε από φουσκωτό σκάφος την εξέλιξη των αγώνων της Ρεγκάτα Χουάν Κάρλος, χωρίς να συμμετάσχει ο ίδιος ως αγωνιζόμενος. Η παρουσία του συνδέεται με την ετήσια διοργάνωση που φέρει το όνομά του και αποτελεί πλέον σταθερό σημείο της παραμονής του στη Γαλικία.

👑 El cariñoso reencuentro del Rey Juan Carlos con su ahijado Carlitos en las regatas de Sangenjo



El padre del Rey ha seguido con familiares y amigos la primera jornada de la Regata Rey Juan Carlos I–El Corte Inglés Máster



✍️ @AlmudenaMF pic.twitter.com/ZmGlCzn3KJ — El Debate (@eldebate_com) September 18, 2026

Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής του στην Ισπανία, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει ταξίδι στη Γαλλία, όπου αναμένεται να παραστεί στην τελετή απονομής του βραβείου Saint-Simon για τα απομνημονεύματά του «Reconciliación».