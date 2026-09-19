Σοβαρό περιστατικό μεταξύ δύο ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18/9) στα Βριλήσσια, όταν ένας 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε συμμαθητή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30, στη συμβολή των οδών Τροίας και Τειρεσίου. Ο 14χρονος που δέχθηκε την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του.

Σήμερα, ο πατέρας του ανήλικου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 14χρονου που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του ανήλικου όσο και της μητέρας του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η μητέρα, κατόπιν προφορικής εντολής, αφέθηκε ελεύθερη. Ο ανήλικος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.