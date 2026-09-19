Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» νικώντας με 87-81 τον ΠΑΟΚ, για τον οποίο είχε μόνο καλά λόγια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του ματς.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν αλλά χρειάστηκε να δώσουν μεγάλη μάχη κόντρα σε μια ομάδα που έχει ενισχυθεί πολύ και του χρόνου θα παίζει στη Euroleague, όπως είπε ο Σέρβος τεχνικός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς…

Για το παιχνίδι: «Ήταν μια καλή μάχη. Είδα πολλούς παίκτες να παλεύουν για κάθε μπάλα, το ίδιο και από την αντίπαλη ομάδα. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε κάποια πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη την ποιότητα μιας ομάδας EuroLeague. Μπορεί να μην είναι φέτος στη διοργάνωση, αλλά είμαι σίγουρος ότι του χρόνου θα είναι. Για εμάς ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν».

Για το τι πρέπει να διορθώσει ο Παναθηναϊκός: «Το να κάνεις προπόνηση είναι ένα πράγμα, αλλά το να παίζεις παιχνίδια είναι τελείως διαφορετικό. Πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα. Δυστυχώς, έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, όμως οι παίκτες πάλεψαν και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε, ό,τι κι αν συμβεί».

Για την έναρξη της σεζόν που πλησιάζει: «Δεν είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάνει επτά προπονήσεις με δέκα παίκτες. Είναι διαφορετικές προπονήσεις, δεν υπάρχουν αλλαγές. Θα έχουμε ακόμη τρεις προπονήσεις πριν από την έναρξη της σεζόν. Τα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Θέλουμε περισσότερη ενέργεια και συγκέντρωση».