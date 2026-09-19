Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της KLM πάνω από τον Ατλαντικό, όταν powerbank πήρε φωτιά την ώρα που βρισκόταν σε χρήση, προκαλώντας αναστάτωση στην καμπίνα και αναγκάζοντας τους πιλότους να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ.

Σύμφωνα με το ολλανδικό Nu.nl, στο αεροσκάφος ταξίδευε στην Α’ θέση ο 53χρονος Camiel Eurlings, πρώην διευθύνων σύμβουλος της KLM, με προορισμό το Κουρασάο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Eurlings φέρεται να είχε αποκοιμηθεί όταν σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ το powerbank που χρησιμοποιούσε για τη φόρτιση ηλεκτρονικής συσκευής πήρε φωτιά.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου 5,5 ώρες μετά την απογείωση

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου πέντε ώρες και 30 λεπτά μετά την έναρξη της πτήσης.

Η συσκευή υπερθερμάνθηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά σε τμήμα της καμπίνας. Το πλήρωμα αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά, ωστόσο οι πιλότοι αποφάσισαν να διακόψουν την πτήση και να επιστρέψουν στο Schiphol.

Οι εικόνες από το εσωτερικό του αεροσκάφους μετά το περιστατικό αποτυπώνουν το μέγεθος της ζημιάς. Το παράθυρο δίπλα από τη θέση του επιβάτη φέρεται να είχε καεί, ενώ το σκίαστρο είχε καλυφθεί από μαύρα σημάδια.

Σε άλλη φωτογραφία διακρίνονται το powerbank και ο φορτιστής του κινητού, οι οποίοι είχαν καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά.

A power bank caught fire on a flight over the Atlantic, injuring one passenger and forcing the plane to divert back to Amsterdam. The incident is the latest reminder of the danger posed by lithium-ion battery fires on planes. pic.twitter.com/qjrznUAmwF — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) September 18, 2026

Γιατί απαγορεύεται η φόρτιση powerbank κατά την πτήση

Η KLM επιτρέπει στους επιβάτες να μεταφέρουν έως και δύο powerbank στο αεροσκάφος. Ωστόσο, υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί για την αποθήκευση και τη χρήση τους.

Οι συσκευές δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στις παραδοτέες αποσκευές ούτε στα ντουλάπια πάνω από τα καθίσματα. Πρέπει να βρίσκονται σε σημείο όπου ο επιβάτης μπορεί να τις βλέπει.

Παράλληλα, η φόρτιση των powerbank κατά τη διάρκεια της πτήσης απαγορεύεται, καθώς μια πιθανή υπερθέρμανση ή ανάφλεξη μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό περιστατικό μέσα στην καμπίνα.

Τραυματίστηκε επιβάτης

Η KLM επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης πτήσης ένας άνδρας υπέστη εγκαύματα.

Η αεροπορική εταιρεία, ωστόσο, δεν σχολίασε αν ο τραυματίας ήταν ο πρώην διευθύνων σύμβουλός της Camiel Eurlings.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που συνδέονται με τις μπαταρίες λιθίου και τα powerbank στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς μια βλάβη μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.