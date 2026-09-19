Η Φενέρμπαχτσε νίκησε με 85-77 τη Ντουμπάι BC στον μικρό τελικό του Euroleague Super Cup στο Άμπου Ντάμπι και πήρε την 3η θέση.

Το παιχνίδι ήταν σαν φιλικό για τις δύο ομάδες καθώς και οι προπονητές έκαναν τις δοκιμές τους, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να παίρνει τη νίκη με 85-77 έχοντας για κορυφαίο τον Χόρτον-Τάκερ.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 22 πόντους και 2 ριμπάουντ ενώ αρκετό καλός ήταν και ο Φόρεστ 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όπως και ο Σιλντς που πέτυχε 10 πόντους.

Για τη Ντουμπάι, από την άλλη πλευρά, αυτοί που ξεχώρισαν ήταν οι Μπέρτανς και Οκόμπο καθώς πέτυχαν από 14 πόντους ο καθένας, ενώ ο Γουόκαπ αγωνίστηκε για σχεδόν 18 λεπτά και πέτυχε 3 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 47-39, 64-65, 85-77