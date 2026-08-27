Ο βασιλιάς Χάραλντ παραμένει νοσηλευόμενος στο Rikshospitalet του Όσλο, ενώ η βασίλισσα Σόνια, ο πρίγκιπας Χάακον, η πριγκίπισσα Μέττε-Μάριτ, τα παιδιά και άλλα μέλη της οικογένειας έφτασαν στο νοσοκομείο μετά τη νέα ανακοίνωση των Ανακτόρων ότι «η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή».

Μάλιστα ο πρίγκιπας Χάακον και η Μέττε-Μάριτ φωτογραφήθηκαν κατά την είσοδό τους στο νοσοκομείο φορώντας μαύρα.

Ο πρίγκιπας Χάακον και η Μέττε-Μάριτ, ντυμένοι στα μαύρα, κατά την είσοδό τους στο νοσοκομείο Rikshospitalet

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Η ανακοίνωση εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης και οδήγησε στην ακύρωση των προγραμματισμένων υποχρεώσεων της βασιλικής οικογένειας. Ο 89χρονος μονάρχης βρίσκεται στο νοσοκομείο από τις 17 Αυγούστου και τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζει επιπλοκές που έχουν επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας του.

Η βασίλισσα Σόνια και οι διάδοχοι έφτασαν πρώτοι

Ο Χάακον και η Μέττε-Μάριτ έφτασαν στο Rikshospitalet περίπου στις 09:18 το πρωί. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε και η βασίλισσα Σόνια, η οποία είναι παντρεμένη με τον Χάραλντ εδώ και 58 χρόνια.

Ακολούθησαν τα δύο παιδιά του διαδόχου, ο 20χρονος πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους και η 22χρονη πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα. Στο νοσοκομείο πήγε επίσης η 94χρονη πριγκίπισσα Άστριντ, μεγαλύτερη αδελφή του βασιλιά.

Στη συνέχεια έφτασε ο Μάριους Μποργκ, ο μεγαλύτερος γιος της Μέττε-Μάριτ, ενώ η οικογενειακή παρουσία στο νοσοκομείο διευρύνθηκε όσο περνούσαν οι ώρες.

Η πριγκίπισσα Μάρτα Λουίζα βρίσκεται επίσης με τον πατέρα της. Την παρουσία της επιβεβαίωσε στο νορβηγικό VG η εκπρόσωπός της, Καρίνα Σέλε Κάρλσεν.

«Η πριγκίπισσα Μάρτα Λουίζα είναι με τον πατέρα της και την οικογένειά της», δήλωσε.

Λίγο μετά τις 13:00 έφτασε στο Rikshospitalet και η 21χρονη Λία Ιζαντόρα, μία από τις τρεις κόρες της Μάρτα Λουίζα και εγγονή του Χάραλντ.

Η άφιξη των μελών της οικογένειας ακολούθησε την ανακοίνωση του Παλατιού με τη φράση: «Η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή».

Από την αιμολυτική αναιμία στη λοίμωξη

Ο Χάραλντ εισήχθη στο νοσοκομείο στις 17 Αυγούστου, έπειτα από εβδομάδες θεραπείας με κορτιζόνη για αιμολυτική αναιμία. Η αγωγή είχε προκαλέσει συσσώρευση υγρών στον οργανισμό του και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του.

Έξι ημέρες αργότερα, στις 23 Αυγούστου, τα Ανάκτορα ανακοίνωσαν νέα επιδείνωση. Οι γιατροί είχαν διαπιστώσει βακτηριακή λοίμωξη στο αίμα και ο βασιλιάς άρχισε να λαμβάνει αντιβιοτικά. Τότε είχε γίνει γνωστό ότι ανταποκρινόταν στη θεραπεία.

Έκτοτε δεν είχαν ανακοινωθεί σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση της υγείας του, μέχρι τη νέα ενημέρωση της Πέμπτης.

Ο Χάακον ασκεί τα καθήκοντα του βασιλιά

Καθώς ο Χάραλντ δεν είναι σε θέση να εκτελεί τα βασιλικά του καθήκοντα λόγω της νοσηλείας του, ο Χάακον έχει αναλάβει χρέη αντιβασιλέα, όπως προβλέπεται από το νορβηγικό θεσμικό πλαίσιο.

Η νέα εξέλιξη ήρθε λίγες ημέρες μετά την 25η επέτειο του γάμου του Χάακον και της Μέττε-Μάριτ. Το ζευγάρι συμπλήρωσε 25 χρόνια έγγαμου βίου την Τρίτη, ενώ ο Χάραλντ εξακολουθούσε να νοσηλεύεται.

Για τη Μέττε-Μάριτ, η επιστροφή στο Rikshospitalet έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζει τη δική της αποκατάσταση. Η πριγκίπισσα υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνεύμονα τον Ιούνιο και πήρε εξιτήριο στις 14 Ιουλίου.

Μετά το εξιτήριο, οι γιατροί είχαν συστήσει περίπου έξι μήνες αποκατάστασης και στενή παρακολούθηση, λόγω του κινδύνου επιπλοκών.

Ο Χάραλντ παραμένει στο Rikshospitalet

Ο Χάραλντ Ε΄, που ανέβηκε στον νορβηγικό θρόνο το 1991, έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και έχει περιορίσει σταδιακά την παρουσία του σε επίσημες υποχρεώσεις.

Η τελευταία ανακοίνωση των Ανακτόρων χαρακτηρίζει την κατάσταση της υγείας του «πολύ σοβαρή», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξή της.

Ο βασιλιάς εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Rikshospitalet του Όσλο, ενώ η βασίλισσα Σόνια, ο Χάακον, η Μέττε-Μάριτ και άλλα μέλη της οικογένειας βρίσκονται στο πλευρό του.