Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Telecom Center Athens και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς… φόρτωσε από νωρίς και κάλεσε time out πριν συμπληρωθεί το πρώτο δίλεπτο.

Είναι ένα παιχνίδι που αποτελεί πολύ καλό τεστ και για τις δύο ομάδες καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους έχει αρχίσει και ο προπονητής των «πράσινων» είχε από νωρίς παράπονα.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε πίσω στο σκορ με 0-6 από νωρίς και η εικόνα του δεν άρεσε καθόλου στον Ομπράντοβιτς, ο οποίος δεν δίστασε να καλέσει το πρώτο time out πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δίλεπτο για να κάνει τις παρατηρήσεις του.