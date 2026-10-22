Στην αγορά πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από νορβηγικές και αμερικανικές αμυντικές εταιρείες προχωρά η Δανία, ενισχύοντας τις στρατιωτικές της δυνατότητες απέναντι στη ρωσική απειλή και επιδιώκοντας να ενδυναμώσει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση της Κοπεγχάγης ανακοίνωσε επισήμως την προμήθεια δύο διαφορετικών πυραυλικών συστημάτων, περίπου έναν χρόνο μετά τη γνωστοποίηση της πρόθεσής της να αποκτήσει όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρολς Λουντ Πούλσεν, σε συνέντευξη Τύπου, επισημαίνοντας ότι η επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφαλείας στην Ευρώπη καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.

Πύραυλοι για τα F-35 και νέα επίγεια συστήματα

Η Δανία επέλεξε δύο διαφορετικά οπλικά συστήματα, τα οποία θα της επιτρέψουν να πραγματοποιεί πλήγματα ακριβείας τόσο από αέρος όσο και από το έδαφος.

«Αγοράσαμε δύο διαφορετικά πυραυλικά συστήματα: Νορβηγικούς πυραύλους κρούσης από την Kongsberg, οι οποίοι μπορούν να εκτοξευθούν από τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 μας, και πυραύλους Anthem από την αμερικανική εταιρεία Covenant, οι οποίοι μπορούν να εκτοξευθούν από το έδαφος», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

Η προμήθεια των νορβηγικών πυραύλων ενισχύει τις δυνατότητες των δανικών F-35, ενώ τα αμερικανικά συστήματα θα προσφέρουν στη χώρα δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από επίγειες πλατφόρμες.

Ωστόσο, η δανική κυβέρνηση δεν δημοσιοποίησε ούτε τον αριθμό των πυραύλων που θα αποκτηθούν ούτε το συνολικό κόστος της προμήθειας.

Παράλληλα, δεν ανακοινώθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των νέων οπλικών συστημάτων.

«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί αύριο»

Η απόφαση της Κοπεγχάγης συνδέεται άμεσα με τις ανησυχίες για τη μελλοντική ασφάλεια της Ευρώπης και τη στάση της Ρωσίας.

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025, η δανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να αποκτήσει όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, εκτιμώντας ότι η ρωσική απειλή θα εξακολουθήσει να επηρεάζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολιτικής ασφάλειας όπου κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί αύριο», τόνισε ο υπουργός Άμυνας.

Όπως εξήγησε, η αβεβαιότητα αυτή καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη νέων στρατιωτικών δυνατοτήτων, ώστε η Δανία να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός ολοένα πιο σύνθετου περιβάλλοντος ασφαλείας.

Ενίσχυση της αποτροπής του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με τον Δανό υπουργό Άμυνας, η απόκτηση των πυραυλικών συστημάτων δεν αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας.

Αποτελεί επίσης μέρος της προσπάθειας ενδυνάμωσης της συλλογικής αποτρεπτικής ικανότητας του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο κατά την οποία τα ευρωπαϊκά κράτη επανεξετάζουν τις αμυντικές τους ανάγκες.

Με τη συγκεκριμένη προμήθεια, η Δανία επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία και δυνατότητα πλήγματος στόχων από μεγαλύτερες αποστάσεις.

Νέα συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη ναυπηγική βιομηχανία

Η ανακοίνωση για την αγορά των πυραύλων συνέπεσε με την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών για την ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας.

Η συμφωνία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, ενισχύοντας τη συνεργασία των δύο χωρών σε έναν ακόμη στρατηγικής σημασίας κλάδο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι δύο ανακοινώσεις αναδεικνύουν την προσπάθεια της Δανίας να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες και να διευρύνει τη συνεργασία της με συμμάχους του ΝΑΤΟ, εν μέσω των αυξημένων ανησυχιών για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.