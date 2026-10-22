Με μήνυμά του στα social media ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε στον Κέντρικ Ναν, για το σχόλιο που έκανε μετά το σκάνδαλο με στημένους αγώνες που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ.

«Θέλω πίσω τα τρόπαιά μου, με όλο τον σεβασμό», ήταν το σχόλιο που έκανε ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού σε ανάρτηση των «basketballmaniacs» στο Instagram για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και ο Γάλλος του Ολυμπιακού απάντησε.

Σε ανάρτησή του στα social media ο Φουρνιέ έστειλε το δικό του μήνυμα, γράφοντας τα εξής…

«Η αποτυχία δεν σε καθορίζει. Το πώς αντιδράς σε αυτήν σε καθορίζει. Παραδέξου την σαν άντρας ή κατηγόρησε τους άλλους σαν δειλός. Η επιλογή είναι δική σου».