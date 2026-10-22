Με ένα λαδί κοστούμι της Victoria Beckham, το διάσημο δαχτυλίδι αρραβώνων της πριγκίπισσας Νταϊάνα και, λίγο αργότερα, ένα πορτοκαλί κράνος ασφαλείας εμφανίστηκε η Κέιτ Μίντλετον κατά την επίσκεψή της σε παιδικό ξενώνα στο Ίπσουιτς της Αγγλίας.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε το The Treehouse, μία από τις εγκαταστάσεις της φιλανθρωπικής οργάνωσης East Anglia’s Children’s Hospices (EACH), για να ενημερωθεί σχετικά με τις εργασίες επέκτασης του κτιρίου και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα παιδιά και στις οικογένειές τους.

Η Κέιτ Μίντλετον, πριγκίπισσα της Ουαλίας, επιθεωρεί τις εργασίες επέκτασης του παιδικού ξενώνα The Treehouse, κατά την επίσκεψή της στο Ίπσουιτς της Αγγλίας, όπου ενημερώθηκε για τη φροντίδα και την υποστήριξη που παρέχει η φιλανθρωπική οργάνωση EACH

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής της στους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι κατασκευαστικές εργασίες, η Κέιτ φόρεσε προστατευτικό κράνος και φωσφοριζέ πορτοκαλί γιλέκο πάνω από το κοστούμι της, ακολουθώντας τα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου.

Το λαδί κοστούμι της Victoria Beckham και η μπορντό λεπτομέρεια

Για τη συγκεκριμένη επίσκεψη, η Κέιτ επέλεξε ένα σύνολο της Victoria Beckham, αποτελούμενο από το σακάκι Katherine και ασορτί ψηλόμεσο παντελόνι.

Το σακάκι είχε μακριά μανίκια και ενισχυμένους ώμους, ενώ από μέσα φορούσε μαύρο ζιβάγκο από μαλλί αρνιού. Συνδύασε το σύνολο με μαύρες μπότες και μια μπορντό ζώνη με χρυσή αγκράφα.

Η εμφάνισή της απείχε αρκετά από εκείνη που είχε επιλέξει λίγες ημέρες νωρίτερα στο Κάστρο του Ουίνδσορ, κατά την επίσημη επίσκεψη του σουλτάνου του Ομάν, Χάιθαμ μπιν Ταρίκ Αλ Σαΐντ.

Στο κρατικό δείπνο που είχε παραθέσει ο βασιλιάς Κάρολος προς τιμήν του, η πριγκίπισσα φορούσε κίτρινο βραδινό φόρεμα και τιάρα. Στο Ίπσουιτς επέλεξε ένα σύνολο με σαφώς διαφορετικό χαρακτήρα, κατάλληλο για το πρόγραμμα της ημέρας.

Το δαχτυλίδι της Νταϊάνα και τα τρία επιπλέον κοσμήματα

Παρά τη λιγότερο επίσημη εμφάνισή της, η Κέιτ Μίντλετον διατήρησε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά κοσμήματά της.

Στο αριστερό της χέρι φορούσε το δαχτυλίδι αρραβώνων που της είχε προσφέρει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, με το μεγάλο μπλε ζαφείρι το οποίο ανήκε προηγουμένως στη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Σύμφωνα με το περιοδικό Tatler, το συνδύασε με ένα σχετικά καινούργιο δαχτυλίδι αιωνιότητας, διακοσμημένο με διαμάντια και ζαφείρια, καθώς και με δύο παλαιότερα δαχτυλίδια του ίδιου τύπου.

Τα τέσσερα δαχτυλίδια ήταν από τις λεπτομέρειες που ξεχώριζαν στην εμφάνισή της, μαζί με τη μπορντό ζώνη και τα χρυσά στοιχεία των αξεσουάρ της.

Επέστρεψε στον ξενώνα που είχε εγκαινιάσει το 2012

Η επίσκεψη στο The Treehouse είχε και προσωπική σημασία για την Κέιτ, καθώς η ίδια είχε εγκαινιάσει τις εγκαταστάσεις τον Μάρτιο του 2012, λίγους μήνες μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η πριγκίπισσα είναι προστάτιδα της οργάνωσης EACH, η οποία παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα σε βρέφη, παιδιά και νέους με σοβαρές παθήσεις, ενώ προσφέρει υποστήριξη και στις οικογένειές τους.

Κατά την παραμονή της στον ξενώνα, η Κέιτ συνομίλησε με παιδιά που λαμβάνουν φροντίδα στις εγκαταστάσεις, καθώς και με συγγενείς τους. Παράλληλα, ενημερώθηκε από τους υπευθύνους για την πρόοδο των εργασιών.