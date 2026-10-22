Τη βαθιά της επιθυμία να υποδεχτεί ξανά στην οικογενειακή εστία τον μεγαλύτερο γιο της, πρίγκιπα Τζορτζ εξέφρασε η Κέιτ Μίντλετον, καθώς ο 13χρονος πρίγκιπας Τζορτζ συμπληρώνει σχεδόν έναν μήνα φοίτησης ως εσωτερικός μαθητής στο Ίτον Κόλετζ.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Café 98 στο Χόβετον, η Κέιτ Μίντλετον συνομίλησε με παρευρισκόμενους για την καθημερινότητα των παιδιών της. Η 68χρονη Ντενίζ Άστον, που συνάντησε την πριγκίπισσα της Ουαλίας, μετέφερε τις εντυπώσεις της:

«Είπε ότι ανυπομονεί να επιστρέψει ο Τζορτζ στο σπίτι, της έχει λείψει. Ίσως πάνε κάπου [κατά τη διάρκεια των διακοπών]».

Στη συνέχεια, όταν ένα μικρό παιδί της ανέφερε πως πλησιάζει η διακοπή των μαθημάτων, η ίδια απάντησε: «Τα παιδιά μου τελειώνουν αύριο και ανυπομονώ να τα έχω όλα στο σπίτι».

Η ζωή στο Ίτον και οι εργασίες επέκτασης στη δομή φροντίδας

Στο πλαίσιο της ίδιας επίσκεψης, η πριγκίπισσα ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών στο The Treehouse της EACH, όπου κατασκευάζεται νέα πισίνα υδροθεραπείας, χώροι ευεξίας, ειδικά διαμορφωμένος χώρος για εφήβους, επιπλέον υπνοδωμάτιο και διευρυμένη κουζίνα.

Παράλληλα, ο πρίγκιπας Τζορτζ προσαρμόζεται στους αυστηρούς κανόνες του Ίτον. Για πρώτη φορά στην εκπαιδευτική του πορεία διαμένει πλήρως μακριά από το Forest Lodge, διαθέτοντας ατομικό δωμάτιο μελέτης και ύπνου. Όπως αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος:

«Από την πρώτη κιόλας ημέρα, κάθε αγόρι έχει το δικό του δωμάτιο μελέτης και ύπνου. Δεν υπάρχουν κοινόχρηστα υπνοδωμάτια. Έτσι, τα αγόρια διαθέτουν τον προσωπικό τους χώρο και καλούνται να οργανώνονται μόνα τους και να αναπτύσσουν αυτοπειθαρχία, ανταποκρινόμενα στις υποχρεώσεις και στις προθεσμίες τους».

Το σχολείο κλείνει για τις ενδιάμεσες διακοπές την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, με τον πρίγκιπα Τζορτζ να επιστρέφει στις υποχρεώσεις του στις 9 Νοεμβρίου, έχοντας την ευκαιρία να γιορτάσει με την οικογένειά του το Halloween και τη Νύχτα του Γκάι Φοκς.