Εξιτήριο από το νοσοκομείο πρόκειται να πάρει ο Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος έκανε στεφανιογραφία μετά την έντονη αδιαθεσία μέσα στη Βουλή.

Το Ιπποκράτειο σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει:

«Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00, εισήχθη στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Γιώργος Κώτσηρας, λόγω επεισοδίου προκάρδιου άλγους.

Υπεβλήθη άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο που ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.

Με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ελέγχου προγραμματίζεται η έξοδός του από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες».

Σημειώνεται ότι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο, έπειτα από ξαφνική αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ βρισκόταν στο κτίριο της Βουλής.

Ο 42χρονος πολιτικός απευθύνθηκε αρχικά στο ιατρείο του Κοινοβουλίου, που βρίσκεται ακριβώς έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, προκειμένου να εξεταστεί και να διαπιστωθεί τι του είχε προκαλέσει την αδιαθεσία.

Κατά την εξέτασή του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο γιατρός που τον ανέλαβε εντόπισε συμπτώματα τα οποία δημιούργησαν υποψίες για ενδεχόμενο καρδιολογικό πρόβλημα.

Για τον λόγο αυτόν κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε από τη Βουλή και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.