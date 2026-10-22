Ένα μήνα εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων θα μείνει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπως αποφάσισαν από κοινού η διοίκηση του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο διεθνής γκαρντ τέθηκε εκτός ομάδας μετά την ανάρτησή του στα social media την περασμένη εβδομάδα, πριν το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα, εκφράζοντας παράπονα για τον χρόνο συμμετοχής του.

Από εκείνη την ημέρα ο Ντόρσεϊ ήταν εκτός περιμένοντας την απόφαση των «ερυθρόλευκων» και τελικά αυτή είναι η αποχή του από όλες τις υποχρεώσεις της ομάδας για 30 μέρες.

«Η ΚΑΕ ενημερώνει ότι ο καλαθοσφαιριστής Tyler Dorsey θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για ένα μήνα, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος», ανέφερε στην ενημέρωσή του ο Ολυμπιακός.

Ο Ντόρσεϊ θα προπονείται μόνος του και όχι μαζί με την ομάδα για όσο διάστημα είναι τιμωρημένος και θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων» από τις 15 Οκτωβρίου, ένα μήνα μετά το ξέσπασμά του στα social media για τον χρόνο συμμετοχής του και το θέμα του συμβολαίου του, το οποίο λήγει στο τέλος της σεζόν.