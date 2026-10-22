Με τη θέλησή μου πήρα ό,τι πήρα και έκανα ό,τι έκανα». Με αυτά τα λόγια, η 21χρονη που μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση από την Πάρο στο Τζάνειο περιέγραψε τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν πριν καταρρεύσει στο σπίτι όπου βρισκόταν με τον σύντροφό της και την παρέα τους.

Μιλώντας στο «Live News» του MEGA, μετά την αποσωλήνωσή της, η νεαρή υποστήριξε ότι κατανάλωσε εν γνώσει της την ουσία, και αρνήθηκε ότι ο σύντροφός της την κακοποίησε ή την εκμεταλλεύτηκε. Παράλληλα, περιέγραψε τη στιγμή που άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία, πριν χάσει τις αισθήσεις της.

«Το πήρα για να περάσω ωραία»

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή από την επικοινωνία μαζί της, η 21χρονη ανέφερε ότι είχε προμηθευτεί την ουσία σε ρέιβ πάρτι στην Αθήνα, μερικές εβδομάδες νωρίτερα, και ότι η ίδια την είχε φέρει στην Πάρο.

Η νεαρή την αποκάλεσε «G», χωρίς αυτό να αποτελεί εργαστηριακή επιβεβαίωση της ταυτότητάς της.

«Περνάγαμε καλά, ήμασταν μια παρέα. Είναι μια ουσία που λέγεται G», είπε, προσθέτοντας: «Εγώ το πήρα για να περάσω ωραία».

Υποστήριξε ότι δεν είχε προηγούμενη εμπειρία χρήσης ναρκωτικών και ότι θέλησε να δοκιμάσει. Όπως ανέφερε, αραίωσε την ουσία σε κόκα κόλα, ενώ αρνήθηκε ότι είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ.

«Αλκοόλ δεν είχαμε καταναλώσει, το αραίωσα με κόκα κόλα. Ήπια πολύ. Μιλάμε για ml. Το κατάλαβα λίγο αργά», δήλωσε.

«Έβλεπα αστεράκια, ζαλίστηκα, μούδιασα»

Η περιγραφή της για τα λεπτά πριν από την κατάρρευση αποτυπώνει πόσο γρήγορα άλλαξε η κατάστασή της.

«Εμείς αράξαμε, παίξαμε, κάναμε ό,τι κάναμε, μετά ήπια εγώ και μετά βγήκα off», ανέφερε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τα συμπτώματα που αισθάνθηκε και την προσπάθειά της να ειδοποιήσει τους ανθρώπους που βρίσκονταν μαζί της:

«Έβλεπα αστεράκια, ζαλίστηκα, μούδιασα, λέω “παιδιά, δεν νιώθω καλά”. Έκατσα και έσβησα».

Η 21χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου με σοβαρή αναπνευστική καταστολή και στη συνέχεια διακομίστηκε αεροπορικώς στο Τζάνειο, όπου νοσηλεύτηκε διασωληνωμένη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, αποσωληνώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο.

«Να μη λένε τέτοια πράγματα για το αγόρι μου»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αναφορές για τον σύντροφό της, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.

«Εγώ το μόνο που θέλω είναι να μη βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα για το αγόρι μου, ότι και καλά με κακοποίησε. Ή ότι με χρησιμοποίησε», τόνισε.

Η ίδια υποστήριξε ότι εκείνος δεν την είδε όταν κατανάλωσε την ποσότητα που περιέγραψε και ότι, εάν το είχε αντιληφθεί, θα προσπαθούσε να τη σταματήσει.

«Αλήθεια, άμα έβλεπε ότι έκανα τόσο, θα μου έλεγε “πας καλά; Πας καλά; Τι κάνεις;”. Δεν με είδε. Γι’ αυτό και έγινε όλο αυτό», είπε.

Οι δηλώσεις της αποτελούν τη δική της περιγραφή των γεγονότων, ενώ η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού συνεχίζεται.

Η 21χρονη έκλεισε με μια προειδοποίηση προς τους συνομηλίκους της: «Παιδιά, μακριά από ναρκωτικά, μακριά από ουσίες και δοκιμές, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν κάποια ουσία σε φέρνει σε κώμα».