Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 5-1 την Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας και έκανε το 2/2 στο Europa Conference League, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να μένει ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του.

Οι «πράσινοι» πήγαν στο Καζακστάν με στόχο τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές στη League Phase και την πήραν χωρίς να δυσκολευτούν, με τον Δανό τεχνικό να εκφράζει την ικανοποίησή του και να κρατάει χαμηλούς τόνους.

«Είχαμε και καλύτερα ματς από αυτό. Παίξαμε καλά, αλλά δεν είναι στο top-5 των εμφανίσεών μας φέτος. Δύσκολο μέρος για να παίξεις. Είμαστε χαρούμενοι με τους 6 βαθμούς και για τη διαφορά γκολ που χτίζουμε. Δεν παίζει ρόλο σε ποια θέση θα τερματίσεις αλλά και πόσα γκολ θα πετύχεις για να τα καταφέρουμε στο τέλος», είπε αρχικά ο Νίστρουπ και συνέχισε.

«Είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παιδιών και του Πάλμερ-Μπράουν και του Τσάπρα, για παράδειγμα. Παιδιά που έχουν δουλέψει για να κερδίζουν τα λεπτά συμμετοχής. Γλιτώσαμε ενέργεια από κάποια παιδιά. Όλοι είχαμε μεγάλη ένταση στο ματς. Κάναμε διαχείριση και μπορούμε να φτάσουμε στο συμπέρασμα πως έχουμε καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις».