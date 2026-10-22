Στη φυλακή έχουν οδηγηθεί συνολικά 217 από τους 2.700 συλληφθέντες για τα επεισόδια βίας και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Γαλλία.

«Αυτή είναι πραγματικά μια εξαιρετικά σθεναρή απάντηση, πρωτοφανής στο εύρος της», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας, Ζεράλντ Νταρμανέν, τονίζοντας ότι οι μισοί από τους συλληφθέντες είχαν λευκό ποινικό μητρώο.

«Είναι γενικά άνδρες ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν απασχολήσει τη δικαιοσύνη», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης έξω από τη φυλακή Φλερί-Μεροζί στην περιοχή του Παρισιού.

Ο Νταρμανέν υποστήριξε επίσης την αναστολή του δικαιώματος ψήφου για τους κατηγορουμένους: «Δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος που επιτίθεται σε αστυνομικούς και χωροφύλακες, που λεηλατεί επιχειρήσεις, θα μπορούσε να ασκήσει τα πολιτικά του δικαιώματα στις επερχόμενες εκλογές», δήλωσε ο υπουργός.

Λεηλασίες και βία συγκλόνισαν γαλλικές πόλεις το περασμένο Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας, κατά τις οποίες 3.000 επιχειρήσεις λεηλατήθηκαν και βανδαλίστηκαν σε όλη τη χώρα.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε ακροαριστερές ομάδες ότι προσπάθησαν να «ανατρέψουν τη Δημοκρατία» κατά τη διάρκεια της βίας του Σαββάτου, της χειρότερης των τελευταίων ετών, μόλις έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Ενόψει των νέων διαδηλώσεων που αναμένονται στην πρωτεύουσα το Σάββατο, η μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel Paris θα κλείσει τις πύλες της την Παρασκευή, δύο ημέρες νωρίτερα από το αρχικό πρόγραμμα, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές .

«Λόγω των πιθανών διαδηλώσεων στο Παρίσι αυτό το Σαββατοκύριακο και προκειμένου να προστατεύσουμε τους επισκέπτες, τους εκθέτες, τους συνεργάτες και το προσωπικό μας, καθώς και τα έργα τέχνης, η Art Basel Paris θα ολοκληρώσει την έκδοση του 2026 την Παρασκευή», αναφέρει η ανακοίνωσή τους.

Αρχικά, αυτή η μεγάλη διεθνής έκθεση, η οποία άνοιξε για τους επαγγελματίες την Τετάρτη στο Grand Palais, κοντά στα Ηλύσια Πεδία, είχε προγραμματιστεί να παραμείνει ανοιχτή για το κοινό το Σάββατο και την Κυριακή.

Φωτογραφίες από τις νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία: