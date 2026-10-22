Ως ιστορική χαρακτηρίζει η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (ΖΜΘ), παραγωγός της μπίρας «Βεργίνα», την απόφαση του Πρωτοδικείου του Άμστερνταμ, με την οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, της επιδικάζεται αποζημίωση ύψους 111 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΖΜΘ, αφορά τη Heineken και την ελληνική θυγατρική της, Αθηναϊκή Ζυθοποιία (ΑΖ), οι οποίες κρίθηκαν από κοινού υπεύθυνες για την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από την παράβαση της ελληνικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Στο χαρτοφυλάκιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι μπίρες Άλφα, Μάμος, Νύμφη, Noctua και Fischer, όπως και τις Amstel και Heineken.

Ο Δημήτρης Κρις, Διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης της ΖΜΘ, δήλωσε επ’ αυτής: «Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, η Heineken έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει τις ευθύνες της για την τεράστια ζημία που προκάλεσαν οι πρακτικές της ΑΖ στη ΖΜΘ και τους Έλληνες καταναλωτές μέχρι και το 2014. Η σημερινή απόφαση του Πρωτοδικείου του Άμστερνταμ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση αυτής της ζημίας, και αναμφισβήτητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της ΖΜΘ. Συν τοις άλλοις αποδεικνύει ότι η σκληρή δουλειά, ο σωστός σχεδιασμός και η αποφασιστικότητα μπορούν να φέρουν τη δικαίωση, ακόμη κι όταν έχεις απέναντι σου σε έναν πολυεθνικό κολοσσό σαν την Heineken. Η απόφαση αυτή είναι μόνο η αρχή. Ο αγώνας μας συνεχίζεται».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, το δικαστήριο υιοθέτησε το οικονομικό μοντέλο που συνέταξε η Oxera, οικονομικός σύμβουλος της ΖΜΘ, απορρίπτοντας εν γένει τα επιχειρήματα της Heineken και του οικονομικού της συμβούλου, CRA. Κατά την αξιολόγηση της ζημίας, το δικαστήριο έλαβε υπόψη τα πολύ σημαντικά και εμπεριστατωμένα ευρήματα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕπΑντ) σχετικά με τη φύση, την χρονική διάρκεια και την έκταση των καταχρηστικών πρακτικών της ΑΖ στην ελληνική αγορά μπίρας.

«Η σημασία της απόφασης ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα, αφού επιβεβαιώνει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια μητρική εταιρεία μπορεί να βρεθεί υπόλογη για τις παρανομίες μιας θυγατρικής της. Στην περίπτωση της Heineken, η συμμετοχή της στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανέρχεται σε 98,8% και ο οικονομικός έλεγχος της εν λόγω θυγατρικής είναι αδιαμφισβήτητος», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, έχει ευρύτερη σημασία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, «καθώς δημιουργεί νομικό προηγούμενο διεκδίκησης αποζημιώσεων από πολυεθνικούς ομίλους στην έδρα τους, όταν οι θυγατρικές τους κρίνονται ένοχες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Εκτός Ελλάδος, διάφορες θυγατρικές της Heineken έχουν βρεθεί υπόλογες ενώπιον των τοπικών αρχών ανταγωνισμού. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, η Ομοσπονδιακή Αρχή Ανταγωνισμού έχει κινήσει διαδικασία κατά της Heineken και της θυγατρικής της Brau Union ενώπιον του Δικαστηρίου Καρτέλ της Βιέννης, για πρακτικές που παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με αυτές που διαπιστώθηκαν στην Ελλάδα».

Επίσης, σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ξεκινήσει νέα έρευνα σχετικά με καταγγελλόμενες καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά μπίρας μετά την έκδοση της αρχικής της απόφασης το 2015.