Στη δέσμευση μιας τεράστιας ποσότητας πλαστών προφυλακτικών προχώρησαν οι τελωνειακές αρχές της Κύπρου, αποτρέποντας τη διοχέτευση επικίνδυνων απομιμήσεων στην αγορά. Το παράνομο φορτίο, το οποίο αποτελούνταν από 28.000 τεμάχια, έφτασε στο νησί από την Ελλάδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Ειδικότερα, τα στελέχη του Τμήματος Τελωνείων Κύπρου αξιοποίησαν εξειδικευμένη ανάλυση κινδύνου και υπέβαλαν σε εξονυχιστικό ακτινοδιαγνωστικό αλλά και φυσικό έλεγχο ένα ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο.



Το συγκεκριμένο κοντέινερ μετέφερε ομαδοποιημένο φορτίο με προϊόντα που προορίζονταν για πολλαπλούς παραλήπτες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν τα χιλιάδες προφυλακτικά, τα οποία έφεραν παράνομα το σήμα πασίγνωστης εταιρείας του χώρου, όπως αναφέρει το sigmalive.



Από την εξέταση των συνοδευτικών παραστατικών και των τιμολογίων διαπιστώθηκε αμέσως ότι πρόκειται για προϊόντα που παραβιάζουν κατάφορα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.



Η υπόθεση πήρε γρήγορα τον δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς ο ιδιοκτήτης της παραλήπτριας εταιρείας παραδέχτηκε ανοιχτά στις αρχές ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα ήταν απομιμήσεις.



Μετά την εξέλιξη αυτή, οι αρχές κινούν ταχύτατα τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για την επίσημη κατάσχεση του φορτίου.



Τα 28.000 πλαστά προφυλακτικά θα οδηγηθούν τις επόμενες ημέρες σε ειδικό χώρο για την ολοσχερή καταστροφή τους, αποτρέποντας κάθε ενδεχόμενο ρίσκο για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.