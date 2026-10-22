Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο που την Κυριακή δίνει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο κ. Λιολιος και οι πέντε συγκατηγορούμενοι του, γνωστά πρόσωπα στο χώρο του μπάσκετ, καλούνται τις επόμενες ημέρες να αντικρούσουν στοιχεία, γραπτά μηνύματα και καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και στάθηκαν η αφορμή για να μπουν στο “κάδρο” της υπόθεσης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες συγκεκριμένων προσώπων που σχετίζονται με ομάδες και αγώνες μπάσκετ που εμφανίζονται να «στήθηκαν» αποτέλεσαν τη βάση για την άσκηση ποινικών διώξεων, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο των αυστηρότερων διατάξεων του αθλητικού νόμου.

Γεγονότα και πρακτικές φέρονται να περιγράφονται στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των κατηγορουμένων ενώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι σε δεύτερη φάση θα υπάρξει διεύρυνση του κατηγορητηρίου και νέα εμπλεκόμενα πρόσωπα .

«Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χ…»

Στο επίκεντρο βρίσκονται μηνύματα που ερμηνεύονται από τις αρμόδιες αρχές ως προσπάθεια να «στηθούν» αγώνες και κρύβουν παρασκηνιακές κινήσεις.

Μεταξύ αυτών μήνυμα που αποδίδεται στον κατηγορούμενο επιχειρηματία στο οποίο φέρεται να αναφέρεται: ««Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χ. (σ.σ. επαρχιακή ομάδα), θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου…».

Ένα ακόμη μήνυμα που εξετάζεται είναι αυτό που φέρεται να απέστειλε η κατηγορουμένη διαιτητής σε καταγγέλλοντα επιχειρηματία. Σύμφωνα με πληροφορίες στο επίμαχο μήνυμα η κατηγορούμενη ζητεί να γίνει κράτηση σε πολυτελές ξενοδοχείο στο όνομα της. «Μπορείς να κανονίσεις για μένα να πάω στο Costa Navarino”;» φέρεται να αναφέρεται στο μήνυμα το οποίο οδήγησε σε έρευνα που σύμφωνα με αρμόδιες πηγές επιβεβαίωσε ότι έγινε κράτηση το 2018.

Πενήντα παιχνίδια στο επίκεντρο

Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει περίπου 50 αγώνες που ελέγχονται ως «ύποπτοι» ενώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος .

Πληροφορίες αναφέρουν πως μεταξύ των αγώνων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας με εμπλοκή κατηγορουμένων διαιτητών, είναι παιχνίδια του «Προμηθέα Πατρών» στην ηγεσία του οποίου βρέθηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος στα οποία συμμετείχαν ανάμεσα σε άλλες ομάδες που ηττήθηκαν, ΠΑΟΚ, Άρης και ΑΕΚ, κατά περίπτωση , τα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εν ενεργεία διαιτητής η μαρτυρία του οποίου θεωρείται κομβικής σημασίας, φέρεται να έχει προσκομίσει στο πλαίσιο της έρευνας μηνύματα για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του για τα στημένα παιχνίδια. Ο μάρτυρας , ο οποίος εμφανίζεται να γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και συνεργάστηκε με τις αρχές, φέρεται να έχει αναφερθεί σε περίπου 30 αγώνες μπάσκετ της Β κατηγορίας καταθέτοντας πως από το 2018 έως το 2026 λάμβανε εντολές από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία για το τί θα «σφυρίξει». Ωστόσο, ο διαιτητής , σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως ως αντάλλαγμα για τις εξυπηρετήσεις συνέχιζαν να τον τοποθετούν στη διαιτησία σημαντικών αγώνων και δεν λάμβανε χρήματα .

Ο επιχειρηματίας, δεύτερος μάρτυρας – κλειδί στην υπόθεση και πρόεδρος ομάδας Β κατηγορίας, σύμφωνα με πληροφορίες, μίλησε για συγκεκριμένα ποσά που έλαβε «δείχνοντας» τον τότε πρόεδρο του «Προμηθέα» Βαγγέλη Λιόλιο.

Ο μάρτυρας αναφέρεται σε ποσό 50.000 ευρώ που όπως φέρεται να υποστηρίζει έλαβε με εμπλοκή του κατηγορούμενου, πλέον, Βαγγέλη Λιόλιου ως οικονομική βοήθεια προκειμένου να βοηθήσει στην ανέλιξη της ομάδας του , τα οποία δεν του ζητήθηκε να επιστέψει. Προϋπόθεση, σύμφωνα με το μάρτυρα η αξιοπιστία του οποίου αμφισβητείται από τον κατηγορούμενο πρόεδρο της ΕΟΚ να ηττηθεί η ομάδα του. Μάλιστα, ο μάρτυρας φέρεται να είπε πως στο ματς που ακολούθησε κληρώθηκε η κατηγορούμενη διαιτητής στην οποία καταβλήθηκε το ποσό των 5.000 ευρώ προκειμένου να είναι βέβαιη η νίκη της δικής του ομάδας του ως «ευχαριστώ» για την «εξυπηρέτηση» που έκανε.

Επιπλέον , πληροφορίες αναφέρουν πως ο ίδιος μάρτυρας υποστήριξε ότι το 2016 έλαβε επιπλέον 100.000 ευρώ, μέσω τρίτου προσώπου από τον Βαγγέλη Λιόλιο προκειμένου να παραιτηθεί από την προεδρία της ομάδας του, κάτι που έκανε. Το αποτέλεσμα ήταν να ανέβει στην πρώτη κατηγορία ο «Προμηθέας».

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και κατάθεση πρώην διαιτητή ο οποίος , σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται σε αγώνα που έγινε εκτός Ελλάδας όπου συνάδελφος του από το εξωτερικό κατήγγειλε πως δέχθηκε πρόταση από κατηγορούμενο να «σφυρίξει» με συγκεκριμένο τρόπο έναντι 10.000 ευρώ. Μάλιστα, τότε ο αλλοδαπός διαιτητής είχε προχωρήσει σε επώνυμη καταγγελία.

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν πως στην δικογραφία δεν γίνεται καμία αναφορά στις ομάδες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.