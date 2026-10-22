Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπασκόνια για την 7η αγωνιστική της Euroleague και ο Κώστας Σλούκας έμεινε εκτός 12άδας, στην οποία πάντως βρίσκεται κανονικά ο Κέντρικ Ναν.

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα, η οποία ήταν και η πρώτη, κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ την περασμένη εβδομάδα, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μην υπολογίζει στους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Λευτέρη Μαντζούκα.

Εκτός τελικά έμεινε και ο Σλούκας, ο οποίος επέστρεψε στη δράση πριν λίγες μέρες, προκειμένου να προφυλαχθεί καθώς δεν είναι ακόμη στο 100% από όλες τις απόψεις, ενώ την πρώτη του εμφάνιση στη φετινή Euroleague θα πραγματοποιήσει ο Ναν.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τους Ισπανούς αποτελείται από τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ.