Σε απίστευτη γκάφα υπέπεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές που χειρίζονται την υπόθεση του επονομαζόμενου «Basket-gate» αναφορικά με ένα από τα συνολικά 6 εντάλματα σύλληψης.

Ο λόγος γι’ αυτό που αφορούσε τον Γιώργο Μαυραγάνη, τον επιχειρηματία και στενός συνεργάτη του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος προσήλθε μόνος του αργά το απόγευμα της Τετάρτης στη ΓΑΔΑ για να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών. Αυτό καθώς ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση, φαίνεται στο ένταλμα να είχε αναγράψει τα στοιχεία ενός άλλου Γιώργου Μαυραγάνη -του πρώην υφυπουργού Οικονομικών.

Ο στενός συνεργάτης του προέδρου της ΕΟΚ

Έκπληκτος ο πολιτικός είδε τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI στην πόρτα του σπιτιού αν του ανακοινώνουν ότι πρόκειται να συλληφθεί. Τελικά, η παρεξήγηση λύθηκε, το ένταλμα γράφτηκε ξανά από την αρχή με τα σωστά στοιχεία και εκτελέστηκε ώρες αργότερα όταν ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ.

Κατά πληροφορίες, ο πρώην υφυπουργός σκέφτεται να κινηθεί νομικά εναντίον των δικαστικών αρχών που παραλίγο να τον μπλέξουν σε ένα φερόμενο σκάνδαλο, για το οποίο ο ίδιος δεν γνώριζε τίποτα.