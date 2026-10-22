Brown Hotels: Η εμπειρία του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας ξεκινά από τη διαμονή

Με αφορμή τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 2026, τα Brown Hotels παρουσιάζουν το Athens Marathon Package, με δύο ειδικά πακέτα διαμονής στο Brown Acropol, στην καρδιά της Αθήνας, και στο Marathon Beach Resort, κοντά στη γραμμή εκκίνησης του αγώνα. Με προνομιακές τιμές και επιλεγμένες παροχές, τα δύο ξενοδοχεία ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες διαμονής, τόσο των συμμετεχόντων όσο και των θεατών της μεγάλης δρομικής διοργάνωσης.

Brown Acropol

Στην καρδιά της Αθήνας, το Brown Acropol συνδυάζει την προνομιακή του τοποθεσία με μία ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας, αποτελώντας ιδανική βάση για όσους θέλουν να ζήσουν από κοντά τη διοργάνωση. Με το κέντρο της πόλης να φιλοξενεί τους αγώνες των 5 και 10 χιλιομέτρων και το Παναθηναϊκό Στάδιο να υποδέχεται τους δρομείς του Αυθεντικού Μαραθωνίου στον τερματισμό, οι επισκέπτες, είτε συμμετέχουν στους αγώνες είτε τους παρακολουθούν, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Αθήνας.

Για τις 6-8 Νοεμβρίου 2026, το ξενοδοχείο προσφέρει 15% έκπτωση στη διαμονή, για κρατήσεις που πραγματοποιούνται απευθείας, καθώς και επιπλέον παροχές προσαρμοσμένες στο πρόγραμμα του Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν το ειδικά διαμορφωμένο Healthy Pre-Race Dinner, με κόστος 30€ ανά άτομο. Επιπλέον, το πακέτο περιλαμβάνει early breakfast από το πρωί της 8ης Νοεμβρίου, late check-out έως τις 18:00 την ίδια ημέρα, καθώς και 24ωρη πρόσβαση στο γυμναστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής, διευκολύνοντας την προετοιμασία των δρομέων πριν από τον αγώνα και προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση μετά τον τερματισμό. Για όσους επιθυμούν να συμπληρώσουν την εμπειρία της διαμονής τους με μία επιπλέον παροχή ευεξίας, διατίθεται επίσης 70λεπτη συνεδρία μασάζ, με επιπλέον χρέωση 59€.

Marathon Beach Resort

Στη Νέα Μάκρη, κοντά στην ιστορική αφετηρία του Αυθεντικού Μαραθωνίου, το Marathon Beach Resort, προσφέρει μία ιδανική επιλογή διαμονής για όσους επιθυμούν να βρεθούν στο σημείο εκκίνησης, εκεί όπου ξεκινά η εμβληματική διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων.

Για το διάστημα 5-8 Νοεμβρίου 2026, το ξενοδοχείο προσφέρει 25% έκπτωση στη διαμονή, καθώς και late check-out την ημέρα του αγώνα, κατόπιν διαθεσιμότητας.

Επιπλέον, το Marathon Beach Resort προσφέρει δωρεάν μεταφορά προς το σημείο εκκίνησης του Μαραθωνίου, κατόπιν κράτησης, με προγραμματισμένες αναχωρήσεις στις 07:00 και 07:30, διευκολύνοντας την έγκαιρη πρόσβαση των δρομέων στο σημείο εκκίνησης.

Από την ιστορική αφετηρία στον Μαραθώνα μέχρι τον τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί μία μοναδική εμπειρία για δρομείς και θεατές. Με προτάσεις διαμονής που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των επισκεπτών, τα Brown Hotels δίνουν την ευκαιρία σε όσους βρεθούν στην Αθήνα εκείνες τις ημέρες να επιλέξουν τη δική τους αφετηρία για να ζήσουν την εμπειρία της διοργάνωσης, απολαμβάνοντας ειδικές παροχές πριν και μετά από αυτήν.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις για το Athens Marathon Package 2026 επισκεφθείτε το Brown Acropol και το Marathon Beach Resort