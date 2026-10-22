Την απόκτηση του Τζον Κόντσαρ με συμβόλαιο για δύο χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ενισχύθηκε με έναν παίκτη που μπορεί να παίξει τόσο στο «2» όσο και στο «3».

Το όνομα του 33χρονου Αμερικανού ήρθε στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους» αργά το βράδυ της Τετάρτης (21/10) και τελικά αφού υπήρχε καπνός υπήρχε και φωτιά, όπως αποδείχθηκε μία μέρα μετά.

Ο Κόντσαρ είναι με κάθε επισημότητα, πλέον, παίκτης του Ολυμπιακού υπογράφοντας διετές συμβόλαιο, με τη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ να αναφέρει τα εξής…

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του John Konchar. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 22/03/1996

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.96

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Purdue Fort Wayne (2015–2019)

Memphis Grizzlies 2019–2026

Memphis Hustle 2019–2020

Utah Jazz 2026

Οι περσινοί αριθμοί του…

Τη σεζόν που πέρασε με την φανέλα των Μέμφις Γκρίζλς είχε σε σύνολο 30 αγώνων μέσο όρο 3.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Με τους Γιούτα Τζαζ σε 26 αγώνες είχε μέσο όρο 5.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα».