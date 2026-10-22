Στην παραδοχή ότι έθαψε τη μητέρα του στον κήπο του σπιτιού τους, με τη βοήθεια του μικρότερου αδελφού του, προχώρησε ο άνδρας απο την Αμαλιάδα.

Η Ευδοκία Μύτιλη συναντήθηκε με τον άνδρα που έθαψε τη μητέρα του και αποκάλυψε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 όσα ειπώθηκαν κατά τη συνομιλία τους.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απόφασή του οφειλόταν στην οικονομική αδυναμία του να καλύψει τα έξοδα της κηδείας, ενώ περιέγραψε όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν τις ώρες μετά τον θάνατο της μητέρας του.

«Η οικονομική ανάγκη με έκανε. Εγώ το έκανα και την έθαψα εδώ στο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στη δημοσιογράφο της εκπομπής που τον συνάντησε στην κατοικία του.

«Δεν είχα να τη θάψω – Είκοσι χρόνια την πρόσεχα»

Ο άνδρας περιέγραψε τις οικονομικές δυσκολίες που, όπως ισχυρίστηκε, αντιμετώπιζε, επισημαίνοντας ότι είχε εγκαταλείψει την εργασία του για να φροντίζει τη μητέρα του.

«Δεν είχα να τη θάψω. Ήμουν εδώ χωρίς δουλειά. Τα άλλα μου αδέρφια δεν με βοηθάνε και έπαιρνε μια σύνταξη τέσσερα κατοστάρικα», είπε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη σύνταξη της μητέρας του, αρνήθηκε ότι προχώρησε στην ταφή προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τα χρήματα.

«Ποια λεφτά ήθελα; Τέσσερα κατοστάρικα σύνταξη έπαιρνε. Τι να μου κάνουν τα λεφτά; Εγώ καθόμουν, άφησα τη ζωή μου. Είκοσι χρόνια την κοιτάω τη μάνα μου. Εγώ την έκανα μπάνιο, εγώ την τάιζα», υποστήριξε.

«Την τυλίξαμε σε μια κουβέρτα και την κουβαλήσαμε στον ώμο»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν όσα περιέγραψε για τη μεταφορά και την ταφή της σορού. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η μητέρα του πέθανε περίπου στις 22:30, ενώ ο ίδιος και ο μικρότερος αδελφός του άνοιξαν λάκκο στον κήπο του σπιτιού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Γύρω στις δύο η ώρα, δυόμισι, είχαμε ανοίξει τον λάκκο και τη βάλαμε μέσα», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε πώς μετέφεραν τη σορό, απάντησε: «Την τυλίξαμε σε μια κουβέρτα και τη βάλαμε στον ώμο και την πήγαμε».

Όπως ισχυρίστηκε, εκείνη τη νύχτα στο σπίτι βρίσκονταν μόνο ο ίδιος, ο μικρότερος αδελφός του και η μητέρα τους.

«Ο μεγάλος μου αδελφός με κατέδωσε στην αστυνομία»

Ο άνδρας αναφέρθηκε και στον ρόλο του μεγαλύτερου αδελφού του στην αποκάλυψη της υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο αδελφός του διαφωνούσε με την απόφαση για την ταφή στον κήπο και ήταν εκείνος που ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

«Ο μεγάλος μου αδελφός δεν ήθελε να κάνω αυτό που έκανα και φοβόταν κι αυτός. Αυτός με κατέδωσε», δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο άνδρας ρωτήθηκε και για την πληροφορία ότι η μητέρα του είχε σακούλα στο κεφάλι κατά την ταφή. Ο ίδιος το επιβεβαίωσε, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια αυτή έγινε για να μην έρθει η σορός σε άμεση επαφή με το χώμα.

«Για να μην πέσουν τα χώματα πάνω της. Δεν ήθελα έτσι να την βάλω στο χώμα», είπε.

«Το μετάνιωσα – Πιστεύω ότι η μάνα μου δεν θα μου κρατήσει κακία»

Προς το τέλος της συνέντευξης, ο άνδρας δήλωσε ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του, επαναλαμβάνοντας ότι δεν είχε οικονομική βοήθεια.

«Το μετάνιωσα. Τι να έκανα; Άμα δεν έχεις κανέναν να σε βοηθήσει», ανέφερε. Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η μητέρα του θα τον συγχωρούσε. «Εγώ πιστεύω ότι η μάνα μου εκεί πάνω που θα πάει τώρα, δεν θα μου κρατήσει κακία για αυτό που της έκανα», δήλωσε.

Οι ισχυρισμοί του άνδρα για τις συνθήκες θανάτου και τα κίνητρα της ταφής αποτελούν τη δική του εκδοχή των γεγονότων, όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».